Sigue castración, vacunación y registro de las mascotas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, dio a conocer el cronograma de actividades que se desarrollará durante esta semana en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de acercar servicios de vacunación, registro y castración de mascotas a los vecinos.

Desde el área recordaron la importancia de la vacunación antirrábica, el registro responsable de animales de compañía y la esterilización como herramientas fundamentales para promover la tenencia responsable y prevenir enfermedades.

Detalló que mañana, en el horario de 15 a 18, habrá vacunación y registro en calle Cabo Primero Peralta 184, 50 Viviendas, distrito Alto Comedero; el martes 24, desde las 8, estará el quirófano móvil para castraciones en el CIC Alberdi (Alberro y Mármol), del barrio Alberdi; el miércoles 25, también desde las 8, el quirófano móvil se instalará en avenida Marina Vilte 1.263 (Distribuidora Nahir), sector B6, Alto Comedero; el jueves 26, de 15 a 18, se realizará vacunación y registro de mascotas en el CPV Chijra, Las Llamas y Los Manantiales del barrio homónimo, mientras que el viernes 27, desde las 8, el quirófano móvil estará brindando atención en el Centro Vecinal Malvinas, avenida Sajama 707, barrio Malvinas.

Desde la Dirección de Zoonosis solicitaron a los vecinos concurrir con sus mascotas correctamente sujetas con collar y correa, y en el caso de los felinos, transportarlos en bolsos o cajas adecuadas para garantizar la seguridad de todos.

Pases libres

Por otro lado la comuna capitalina recordó que continúa el reempadronamiento de veteranos de guerra, adultos mayores y personas con discapacidad para la renovación del beneficio del Pase Libre en el transporte urbano de pasajeros.

El trámite se realiza de manera online a través de sansalvadordejujuy.gob.ar/pases/. Quienes ya se encuentren registrados deberán validar el procedimiento en una Terminal Automática Sube (TAS), requisito indispensable para activar el beneficio correspondiente al período vigente.

Quienes hayan completado el reempadronamiento y cuenten con la tarjeta Sube a su nombre, podrán realizar la activación del beneficio en las TAS habilitadas, cuya ubicación también está disponible en la página web.