20°
22 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Dipec
Femicidio en Santiago del Estero
Buenos Aires
educación
taller
Gimnasia de Jujuy
Paro
Tragedia de Once
Javier Milei
carnaval 2026
Dipec
Femicidio en Santiago del Estero
Buenos Aires
educación
taller
Gimnasia de Jujuy
Paro
Tragedia de Once
Javier Milei
carnaval 2026

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Palpalá

Multitudinario cierre tuvieron los corsos de Palpalá 2026

Las comparsas desplegaron todo su brillo y color.

Domingo, 22 de febrero de 2026 00:00
BELLEZAS | LA REINA Y LAS PRINCESAS DE LOS CORSOS DE PALPALÁ, EN LA AVENIDA MARTIJENA.

Con un imponente marco de público y el acompañamiento del intendente Rubén Eduardo Rivarola, el último viernes se vivió la última noche de los Corsos en Palpalá sobre la tradicional avenida Martijena.

Más de 45 comparsas locales e invitadas desplegaron todo su brillo, color y alegría ante familias, vecinos y turistas que se acercaron para disfrutar de un evento gratuito en la ciudad.

Durante la jornada se entregaron distinciones a las comparsas participantes, reconociendo el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de cada agrupación.

PRESENCIA | EL INTENDENTE RIVAROLA ENTREGÓ RECONOCIMIENTOS

Los corsos, con entrada libre y gratuita, volvieron a consolidarse como un espacio que impulsa la cultura, la tradición y la identidad palpaleña, además de motorizar la economía local a través del trabajo de emprendedores y comerciantes, en el marco de las políticas culturales promovidas por la gestión municipal.

Cabe señalar que tanto las comparsas como los vendedores que pudieron trabajar en la avenida Martijena agradecieron a la comuna siderúrgica por el apoyo brindado en los corsos del "Carnaval de Todos 2026".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD