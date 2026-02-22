Detenciones y un intento de linchamiento en los corsos

El operativo policial durante las últimas noches de los corsos de la ciudad de Palpalá dejó como saldo la detención de sujetos involucrados en peleas, la tenencia de armas blancas en la vía pública y un intento de robo que fue evitado por los vecinos que quisieron linchar al sospechoso. Además, de acuerdo a la información policial, varios de los protagonistas eran menores de edad, los cuales debieron ser entregados a sus progenitores luego de los trámites de rigor.

Uno de los hechos sucedió en la madrugada del pasado jueves, cuando en la cancha del barrio Constitución se desató una pelea entre varios adolescentes. Por esa razón, luego de ser alertados, los efectivos policiales llegaron al escenario del hecho y procedieron a la demora de dos menores, de 14 y 17 años.

En ese contexto, al más chico de los individuos, se le secuestró un cuchillo. Tras esto, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso la intervención de la Secretaría del Menor y a continuación se labraron las actas contravencionales a las madres de ambos adolescentes por "escándalo en la vía pública" y "tenencia de arma blanca".

Otra situación que debió ser atendida por los agentes fue un intento de robo que terminó con un herido. Esto se debió a que en la calle Senador Pérez un hombre de 24 años trató de sustraer mercadería de una verdulería. Por esa razón, el dueño del comercio y un grupo de vecinos que fue testigo del hecho comenzaron a propinarle golpes al sospechoso.

En esas circunstancias, los efectivos de la Unidad Regional 8 fueron alertados de lo que estaba ocurriendo y de inmediato se constituyeron en el lugar. Allí intervinieron para evitar que linchen al sujeto, quien debió ser trasladado por el Same al hospital "Wenceslao Gallardo" de la ciudad de Palpalá, donde quedó internado en observación.

Finalmente, en la avenida Martijena dos jóvenes de 13 años se estaban peleando cuando irrumpió el personal policial y los separó para luego entregarlos a sus respectivas madres tras la actuación correspondiente.