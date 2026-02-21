20°
Dipec
Femicidio en Santiago del Estero
Buenos Aires
educación
taller
Gimnasia de Jujuy
Paro
Tragedia de Once
Javier Milei
carnaval 2026
Año Nuevo Chino

Celebración del Año Nuevo Chino el próximo sábado

Momento de renovación, esperanza y prosperidad.

Sabado, 21 de febrero de 2026 23:57
COLORIDO | EL SÁBADO 28 SE CELEBRARÁ EL AÑO NUEVO CHINO EN ESTA CIUDAD

El próximo sábado, a partir de las 17, la explanada de Casa de Gobierno se convertirá en el escenario de una nueva celebración del Año Nuevo Chino en Jujuy, una propuesta cultural que ya forma parte del calendario de eventos destacados de la provincia y que convoca a jujeños y visitantes a vivir una experiencia de encuentro e integración entre culturas, y reafirma el compromiso local con la diversidad, el respeto y el diálogo entre pueblos.

La jornada ofrecerá una programación abierta a todo público que incluirá espectáculos artísticos, danzas tradicionales, música en vivo, exhibiciones culturales y propuestas gastronómicas típicas.

El Año Nuevo Chino -también conocido como Festival de la Primavera- representa un momento de renovación, esperanza y prosperidad según el calendario lunar. Se trata de una de las festividades más importantes del mundo, celebrada en numerosos países con rituales, expresiones artísticas y tradiciones ancestrales que simbolizan la armonía, la abundancia y el comienzo de un nuevo ciclo.

 

