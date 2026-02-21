Descacharrado intensivo en los barrios capitalinos

El Ministerio de Salud de Jujuy informó a la comunidad que, en el marco del plan provincial de prevención de dengue, zika y chikungunya, se llevará adelante un cronograma intensivo de descacharrado en distintos barrios de la capital del 23 al 27 del corriente mes, consolidando la presencia del sistema público en territorio y el trabajo conjunto con vecinos y vecinas para sostener entornos más saludables.

Los despliegues incluyen promoción comunitaria previa, recorridos casa por casa, retiro de elementos en desuso que puedan acumular agua y acompañamiento directo a las familias con recomendaciones simples de cuidado cotidiano, fortaleciendo una estrategia preventiva sostenida durante todo el año.

Estas acciones se integran al trabajo permanente de la red sanitaria que incluye monitoreo territorial, planificación focalizada y articulación entre centros de salud, hospitales y organizaciones barriales.

Se detalló que las tareas de descacharrado se cumplirán desde las 8.30 todos los días, comenzando mañana con la Zona del Caps Islas Malvinas (barrios El Arenal, Viviendas UTA y sectores cercanos), y seguirá el martes en la zona del Caps 820 Viviendas (barrio 13 de Julio), el miércoles en la zona CIC Copacabana (barrios Las Colinas, Copacabana e Industrial), el jueves en el área del Hospital "Carlos Snopek" (sectores Remanente 1 y 2 de Alto Comedero) y el viernes 27 en la zona Caps Mariano Moreno (Cerro Las Rosas).

La comunidad puede consultar los mapas detallados del recorrido y zonas de intervención en el siguiente enlace: https://storage3.me-qr.com/pdf/7f6b714f-ff70-4340-ad7e-4c79c1eae1d7.pdf.

Se destacó que con planificación territorial, equipos presentes y participación comunitaria, la salud pública jujeña continúa fortaleciendo el cuidado colectivo y promoviendo acciones concretas para que cada barrio mantenga espacios limpios, seguros y saludables.

Desde la cartera sanitaria también se invitó a vecinas y vecinos a acompañar estos operativos y sostener el cuidado de patios, techos y espacios domiciliarios que estén a la intemperie, reafirmando que la prevención se construye entre todos, resaltando que fruto de este trabajo Jujuy se mantiene libre de casos de dengue, zika y chikungunya.