Barrio San Pedrito

Robó, lo descubrieron huyendo y fue aprehendido

Sustrajo un cesto de basura de metal, de afuera de una vivienda.

Sabado, 21 de febrero de 2026 23:19
APREHENSIÓN | FUE DESCUBIERTO DURANTE UN RECORRIDO PREVENTIVO.

Un hombre sustrajo un cesto de basura de metal, fue descubierto mientras escapaba y detenido.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que el hecho tuvo lugar la madrugada del pasado viernes en la intersección de la avenida Almirante Brown y el pasaje Zárate, en el barrio San Pedrito de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que efectivos realizaban recorridos preventivos, cuando observaron que un joven de 27 años caminaba con un objeto de gran porte, que estaba envuelto con bolsas plásticas.

Al interceptarlo, descubrieron que se trataba de un cesto de basura de metal y al consultar sobre la procedencia, el protagonista brindó versiones contradictorias.

Asimismo, el personal policial localizó al propietario del bien, quien vive sobre la misma avenida, y denunció la sustracción del elemento.

El inculpado fue trasladado a la Seccional 6°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que el damnificado radicó la denuncia y pudo recuperar su pertenencia.

 

