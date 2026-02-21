20°
Dipec
Femicidio en Santiago del Estero
Buenos Aires
educación
taller
Gimnasia de Jujuy
Paro
Tragedia de Once
Javier Milei
carnaval 2026
“La Purga Vol.2”

Nuevo tema disponible de Nahuel El Rap

Es el segundo tema del mixtape (compilación musical) que se completará con dos producciones más.

Sabado, 21 de febrero de 2026 22:50
NAHUEL | EN SU ACTUACIÓN EN STADIUM ARENA MAIPÚ MENDOZA.

Tal como lo prometió antes que termine el 2025, Nahuel El Rap, lanzó en estos días el segundo tema del mixtape (compilación musical) que se completará con dos producciones más que saldrán en marzo y en abril.

Esta segunda entrega se titula "La Purga Vol.2", y el primero fue "Estilo propio".

"Con este trabajo, lo que quiero es trazar una línea divisoria entre la apología y la moda y la música", decía el año pasado antes de la primera muestra.

En este nuevo lanzamiento, el cantautor habla de la realidad social y el sometimiento político, en el primer tema se refirió a su propio estilo musical. Veremos que propone en los dos temas que faltan.

Fue grabado Flow Music.

Mientras tanto, disfruta de haber sido elegido nuevamente como el representante del certamen de baile Flavio Mendoza en Jujuy (tal como el año pasado).

Esto último le permitió también presentar su show en el Stadium Arena Maipú Mendoza.

 

