Nuevo tema disponible de Nahuel El Rap

Tal como lo prometió antes que termine el 2025, Nahuel El Rap, lanzó en estos días el segundo tema del mixtape (compilación musical) que se completará con dos producciones más que saldrán en marzo y en abril.

Esta segunda entrega se titula "La Purga Vol.2", y el primero fue "Estilo propio".

"Con este trabajo, lo que quiero es trazar una línea divisoria entre la apología y la moda y la música", decía el año pasado antes de la primera muestra.

En este nuevo lanzamiento, el cantautor habla de la realidad social y el sometimiento político, en el primer tema se refirió a su propio estilo musical. Veremos que propone en los dos temas que faltan.

Fue grabado Flow Music.

Mientras tanto, disfruta de haber sido elegido nuevamente como el representante del certamen de baile Flavio Mendoza en Jujuy (tal como el año pasado).

Esto último le permitió también presentar su show en el Stadium Arena Maipú Mendoza.