Carrera “Día de la Mujer”

El próximo 8 de marzo se realizará la prueba pedestre por el Día de la Mujer. La cita será en Perico a partir de las 8.30 bajo la organización de la escuela municipal perteneciente a la Dirección de Deportes.

Con la fiscalización del entrenador Jorge Lazcano, se vivirá una jornada especial destinado solamente a las mujeres en todas las categorías, para mayores de 16 años será libre, y con un recorrido de 3 kilómetros.

Las atletas interesadas en sumarse a la prueba, podrán contactarse con el "Chino" Lazcano al teléfono 3884164650, ya que las inscripciones comenzaron ya a registrarse para llegar al día de la carrera con todo listo, ya que se espera chicas de Jujuy y Salta.

Luego de la competencia se procederá a la entrega de premios y reconocimientos a todas las mujeres que sean de la partida conmemorando ese día especial para ellas en Argentina.