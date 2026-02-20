Hallaron muerto a un hombre desaparecido

Un amplio operativo se despliega en los márgenes del río Grande de la zona sur capitalina, hasta Río Blanco, tras el hallazgo del cuerpo de una persona denunciada como desaparecida y para dar con el paradero de su acompañante, un hombre de 45 años.

Según fuentes consultadas por este matutino, el pasado lunes las autoridades tomaron conocimiento sobre denuncias realizadas para establecer el paradero de dos hombres que desaparecieron en las inmediaciones del río Grande, en la zona sur capitalina.

Desde ese momento se desplegó un amplio operativo de búsqueda de persona que cuenta con la participación de personal de Defensa Civil, Bomberos de la Policía y efectivos de la Seccional 32°, entre otras divisiones.

Como resultado de los rastrillajes, el pasado jueves alrededor de las 17.50 personal de Bomberos alertó sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre y que a metros del mismo se encontraba un machete, en medio del río Grande, a la altura de una ripiera ubicada en el barrio loteo Bárcena de la capital.

De inmediato los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y posteriormente, el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue Judicial del barrio Alto Comedero.

Allí se espera que en las próximas horas se realice la autopsia para determinar las causales del deceso. El arma blanca, en tanto, fue secuestrada.

Mientras que ayer, las autoridades intensificaron las labores para establecer el paradero del hombre de 45 años, que continúa desaparecido.

Una fuente confió a este diario que la hipótesis que manejan las autoridades es que los hombres podrían haber caído al cauce del río, ya que ambos se encontraban juntos al momento de desaparecer.