Abandonaron bienes robados para escapar de la Policía

Dos hombres protagonizaron una persecución con bienes sustraídos, a bordo de una motocicleta, abandonaron lo robado y escaparon a pie.

Según las fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar en un sector del barrio 2 de Agosto, en la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos, observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta de 110 cc de cilindradas, que trasladaban una garrafa de gas y un televisor envuelto en una sábana.

Al solicitar que se detengan, los inculpados emprendieron la fuga y en un momento de la persecución, abandonaron el rodado y los objetos en la vía pública, para ingresar a un domicilio.

Los efectivos ingresaron al inmueble, con previa autorización de la propietaria, pero no lograron la detención de los irascibles protagonistas.

Los bienes sustraídos y la motocicleta fueron secuestrados y trasladados a la Seccional 21°.

Pocas horas después, las investigaciones permitieron establecer que los objetos pertenecían a una vecina del barrio Juan Pablo II, que había radicado la denuncia en la Subcomisaría La Posta.

La damnificada recuperó sus pertenencias y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Unidad Regional 6, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.