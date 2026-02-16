River se enfrenta a Ciudad de Bolívar en San Luis

Es el partido ideal para que River comienza a enderezar su rumbo. Esta noche juega con Ciudad de Bolívar desde las 22 en el estadio "Único La Pedrera" de Villa Mercedes, San Luis, con el control de Nicolás Ramírez por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El "millonario" vive días de incertidumbre y Marcelo Gallardo busca respuestas en medio de un presente adverso. Tras perder con Tigre el equipo cayó nuevamente frente a Argentinos y los cuestionamiento se multiplicaron.

Con este panorama, River se encuentra en una encrucijada determinante y que mejor el certamen integrador ante un rival al que ya le ganó el año pasado en la misma instancia, como encontrar paz y acallar críticas.

Los de Núñez entrenaron sin días libres con el objetivo de cortar una racha negativa de tres partidos sin éxitos. La urgencia es total, especialmente considerando la alarmante sequía goleadora que atraviesan sus delanteros.

Aunque lejos se está de pensar en un cambio de mando en caso de no lograr un resultado esperado, porque el DT cuenta con todo el respaldo producto de su exitosa primera etapa en la que ganó varios títulos, lo que no quita que está obligado a imponerse porque tendrá enfrente un rival de mucha menor jerarquía y con mucho menos plantel recordando que otra vez a Gallardo le brindaron refuerzos importantes y tiene altas expectativas.

El equipo tiene el deber de reaccionar futbolística y anímicamente para ahuyentar viejos espíritus negativos de un triste 2025 que todavía lo acecha. Y para encontrarse con las buenas sensaciones el entrenador deberá salir del laberinto en el que él mismo se metió.

De entrada, no podrá estar Marcos Acuña, ya que padece un cuadro febril, por lo que Viña será el que ocupe ese lugar, además podría reaparecer Paulo Díaz por Rivero que no se termina de asentar en la zaga central, mientras que en la mitad de la cancha estará Fausto Vera por el colombiano Castaño que no convence, y adelante Salas por Galoppo.

El once del "millo" sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas.

Por su parte, el combinado de la Primera Nacional, donde debutó con un empate frente a Godoy Cruz 1 a 1, incursiona por cuarta vez seguida en el campeonato que reúne clubes de todas las categorías del fútbol argentino y se clasificó tras quedar entre los 10 mejores del Torneo Federal 2025.

El equipo que va a parar el DT Diego Fúnes del conjunto "celeste" será el que viene de empatar en el debut del torneo de ascenso: Rufinetti, Paredes, Navarro, Martínez y Cuello; Yeri, Quintana, González; Rambert; Caraballo y Sánchez.