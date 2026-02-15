Tenía prisión domiciliaria y lo encontraron por la calle

Efectivos policiales detuvieron a un hombre de 32 años que se encontraba caminando por las calles del barrio Mariano Moreno de la capital. Se trata de una persona que tiene condena de prisión domiciliaria en su casa de Alto Comedero, por lo que fue trasladado a la Seccional 30° para ser puesto a disposición de la Justicia. Además, circulaba en aparente estado de ebriedad e intentó darse a la fuga.

El curioso hecho se registró ayer a la madrugada, en momentos que los efectivos del Cuerpo de Infantería realizaban recorridos preventivos por las calles del mencionado sector barrial.

En ese contexto, los uniformados observaron a un hombre aparentemente alcoholizado merodeando por las cercanías de la intersección de las calles Colón y Perú.

Fue entonces, que los agentes se acercaron al sujeto para entrevistarlo, aunque intentó darse a la fuga corriendo hasta ser alcanzado en la calle Estados Unidos. Tras esto, no supo justificar su presencia en el lugar.

Como consecuencia de esa situación, los efectivos procedieron a identificar al sospechoso para consultar sus datos en el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac). Así fue cómo se dieron con la sorpresa de que el sujeto registraba una condena de prisión domiciliaria, pero circulaba por la vía pública.

Al detectar esta irregularidad, los integrantes del Cuerpo de Infantería detuvieron al inculpado para ser trasladado de inmediato a la Seccional 30°, del barrio Mariano Moreno, en donde quedó alojado a disposición de la Justicia por violar la medida restrictiva impuesta.