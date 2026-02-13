Subirán las tarifas de los taxis desde el miércoles próximo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la actualización de las tarifas del Transporte Alternativo de Pasajeros, en las modalidades Taxi de Radio Llamada y Taxi Compartido. Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a partir del miércoles 18 del corriente mes, conforme a lo establecido por el organismo competente.

De acuerdo al cuadro tarifario dispuesto, los valores serán los siguientes: Tarifa Diurna (de 5 a 22), Taxi Radio Llamada, bajada de bandera 1.070 pesos y ficha cada 100 metros 107 pesos; Taxi Compartido, bajada de bandera 1.400 pesos.

Tarifa Nocturna (de 22 a 5), Taxi Radio Llamada, bajada de bandera 1.360 pesos, ficha cada 100 metros 136 pesos; Taxi Compartido, bajada de bandera 1.700 pesos.

Feriados nacionales, provinciales y domingos, Taxi Radio Llamada, bajada de bandera 1.360 pesos, ficha cada 100 metros 136 pesos; Taxi Compartido, bajada de bandera 1.700 pesos.

Asimismo, desde la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna se comunicó a los titulares de licencias que el control de ticketeras se realizará desde el miércoles 18 del corriente mes hasta el viernes 6 de marzo, en el lugar habitual, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 y de 14 a 18.

La atención administrativa se desarrollará de lunes a viernes de 7.30 a 13 y de 14 a 17.30.

Finalmente, se recordó que el control de ticketeras y la actualización del cuadro tarifario es de carácter obligatorio. En caso de incumplimiento, los licenciatarios podrán ser pasibles de las sanciones correspondientes.

Cabe recordar que las actuales tarifas de taxis de radio llamada y de taxis compartidos están en vigencia desde el 15 de enero último. Las mismas son, para los primeros, la bajada de bandera diurna 940 pesos y la ficha 94 pesos. La tarifa nocturna, feriados y domingos 1.160 pesos, con ficha a 116 pesos.

En tanto que los pasajes en taxis compartidos cuestan 1.200 pesos (diurna) y 1.500 pesos (nocturna, feriados y domingos).

De acuerdo a lo que se había informado anteriormente, este aumento es del 16%, un promedio de la inflación y el aumento del precio del combustible en 2025.