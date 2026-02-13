Jujuy está en la Guía de Astroturismo de la ONU

En la Guía para el Desarrollo del Astroturismo, que la ONU Turismo junto a la Fundación Starlight presentó en la Fitur 2026 y que establece lineamientos para el diseño, gestión y promoción de experiencias turísticas vinculadas a la contemplación del cielo nocturno, Jujuy se destaca como uno de los territorios con mayor proyección en esta actividad.

La provincia cuenta con un Sendero Starlight, distinción que certifica la calidad excepcional de sus cielos y el compromiso con su preservación, posicionando a Jujuy como un destino estratégico para el desarrollo del astroturismo en el país. Las condiciones naturales de la Puna y la Quebrada, sumadas a la baja contaminación lumínica y a una fuerte identidad cultural, convierten al cielo jujeño en un recurso turístico de alto valor.

Argentina posee seis certificaciones Starlight en total, que incluyen destinos, reservas y alojamientos en distintas provincias, pero el caso de Jujuy sobresale por su enfoque integral, que articula turismo de naturaleza, ciencia, educación ambiental y comunidades locales.