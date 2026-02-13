El dúo jujeño Estación Silvestre lanzó un video que está disponible en plataformas digitales titulado "Dementes".

Los músicos desafían la inercia del paisaje para fundar su propia frecuencia pop. Con el estreno de "Dementes", Laura Lozano y Horacio Padilla proponen una ruptura estética en el NOA, que implica un refugio de sintetizadores, dream pop y existencialismo bailable.

Estación Silvestre es un dúo de synth-pop nacido en San Salvador de Jujuy en el año 2022, fruto de una sincronía que unió lo musical con lo personal. El proyecto tiene sus raíces en el camino solista de Horacio ("La Gran Corzuela"), quien comenzó a invitar a Laura a participar en sus presentaciones. Esa colaboración orgánica, impulsada por la química de sus primeras citas y el descubrimiento de un lenguaje común, derivó rápidamente en la decisión de fundar un universo propio.

Quizás de esa química fluye fácilmente esta producción, en sonido, imagen y estética.

En sus comienzos, el dúo aceitó su sonido reinterpretando el ADN del rock y pop nacional. Versiones de clásicos de Turf, Miranda!, Virus y Charly García fueron el laboratorio donde Estación Silvestre moldeó su identidad: una mezcla de la picardía de los años '80 con la sofisticación electrónica actual.

Hoy, tras ese proceso de maduración, el dúo decide romper con la inercia del paisaje tradicional jujeño para presentar sus propias composiciones. Su música es el resultado de ese camino recorrido juntos: una propuesta que desafía la corriente y propone un refugio bailable para "desatar prejuicios" y habitar el presente.

"Los dementes"

El single que están presentando en este momento es "Dementes", que ellos definen como un manifiesto.

Se trata de un track que camina contra la corriente para invitar al oyente a "desatar prejuicios" y habitar el presente burlándose de las etiquetas de la psicología pop actual.

Producido por Julián Morales (Se7en Beallab), la canción hereda la elegancia rítmica de referentes como Javiera Mena y el magnetismo bailable de Miranda!, pero con una narrativa propia que cuestiona la ficción de la realidad actual.

" Los Dementes es un intento por existir conscientemente, un mantra para sobrevivir al caos por lo menos por 3 minutos", definen sus autores.