Vecinos de Sargento Cabral advierten rotura de caño

Preocupados por la gran cantidad de agua que se está perdiendo, los vecinos del barrio Sargento Cabral solicitan a la empresa correspondiente que accione ante esta situación que dio inicio el lunes 2 de febrero.

La rotura del caño fue identificada por los vecinos sobre calle Garibaldi casi esquina Bouchez. En diálogo con este matutino indicaron que "desde el día uno esta situación fue debidamente notificada a la empresa prestataria del servicio por varios vecinos. Ya pasamos la ubicación y ya tenemos, cada uno de nosotros, varios números de reclamo que nos da la empresa, pero desafortunadamente el agua sigue corriendo por las calles del barrio".