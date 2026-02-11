23°
11 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Copa Italia
festival
reclamos
Siniestro Vial
Violencia de genero
Siniestro Vial
3884873397
RECLAMOS

Vecinos de Sargento Cabral advierten rotura de caño

El 2 de febrero comenzó la abundante pérdida de agua.

Miércoles, 11 de febrero de 2026 00:00
ROTURA DE CAÑO | GRAN CANTIDAD DE AGUA CORRE POR GARIBALDI Y BOUCHEZ.

Preocupados por la gran cantidad de agua que se está perdiendo, los vecinos del barrio Sargento Cabral solicitan a la empresa correspondiente que accione ante esta situación que dio inicio el lunes 2 de febrero.

La rotura del caño fue identificada por los vecinos sobre calle Garibaldi casi esquina Bouchez. En diálogo con este matutino indicaron que "desde el día uno esta situación fue debidamente notificada a la empresa prestataria del servicio por varios vecinos. Ya pasamos la ubicación y ya tenemos, cada uno de nosotros, varios números de reclamo que nos da la empresa, pero desafortunadamente el agua sigue corriendo por las calles del barrio".

 

