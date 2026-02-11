Una familia con lesiones leves tras colisión de autos

Una pareja y su hijo de dos años sufrieron lesiones leves tras un choque entre dos automóviles.

El incidente tuvo lugar ayer alrededor de las 11.45 sobre un tramo de la ruta provincial N°47, a la altura del ingreso al loteo La Posta, en la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que una pareja y su hijo de dos años, se desplazaban a bordo de un automóvil Renault 19 y en un momento determinado, colisionaron con un vehículo Oroch que tenía un solo ocupante.

Personal del Same asistió al grupo familia y lo trasladó al hospital "Arturo Zabala". Una fuente mencionó a este diario que de manera fortuita solo presentaban lesiones leves.

Personal de Seguridad Vial sometió a los conductores protagonistas a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Mientras que efectivos de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del incidente vial y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Subcomisaria La Posta.