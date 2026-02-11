Renovación de coberturas en el Instituto de Seguros

Con el propósito de garantizar y ampliar el rango de cobertura, el Instituto de Seguros de Jujuy, a través del área Afiliaciones, informó los requisitos para la renovación de cobertura para hijos/as titulares que alcanzan la mayoría de edad (Ley 5.249/01, Artículo 41, Inciso Cap II).

Al alcanzar el hijo la edad de 21 años, el afiliado titular debe comunicar esa situación a la obra social. En caso de que el beneficiario sea estudiante nivel terciario o universitario y no posea ingresos propios declarados ni cobertura médica asistencial, se efectúa la renovación con vencimiento anual, previa presentación de la siguiente documentación: Constancia de alumno regular (original y copia); Certificación negativa actualizada otorgada por Anses en servicioswww.anses.gob.ar/censite/index.aspx; Certificación Codem actualizada de Anses en servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/; Constancia de Superintendencia de Salud en sssalud.gob.ar/index.php?user=GRAL&page=bus650; Constancia de Arca (exAfip) actualizada en seti.afip.gob.ar/padrón-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do.

Tener en cuenta que para la renovaciones anuales (año posterior a la presentación de nota) las mismas son vía correo electrónico con toda la documentación en PDF a [email protected] Todo ello acompañado de una nota por única vez del titular, informando la situación y solicitando la renovación, la cual debe ser presentada por Mesa de Entradas de casa central y delegaciones del interior. Respecto a futuras renovaciones, son anuales con vencimiento al 30 de abril de cada año, siempre y cuando el beneficiario se encuentre estudiando regularmente, siendo el límite de renovación al momento de cumplir los 27 años de edad. Es importante destacar que es responsabilidad del afiliado titular y del beneficiario la presentación de la documentación requerida para la activación de la afiliación.

Para el caso de que no se curse estudios, el ISJ brinda la opción de afiliación como Adherente Voluntario con pago de aportes, trámite que debe realizarse con un plazo de hasta 90 días al momento del vencimiento de la cobertura. Cumplidas las condiciones establecidas, la afiliación se mantendría sin período de carencia y sin preexistencias médicas.