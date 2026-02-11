Juega el "canalla" rosarino

Rosario Central debuta en la Copa Argentina 2026 ante Sportivo Belgrano de San Francisco.

El "canalla" se enfrentará desde las 19 en el estadio "15 de Abril" de Unión de Santa Fe, por los 32avos de Final al equipo cordobés.

El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y televisado por TyC Sports. Será el primer cruce oficial entre ambos equipos.

El conjunto "auriazul" llega con antecedentes recientes en la Copa: su último debut fue el 9 de abril de 2025 en San Nicolás, donde venció 1 a 0 a Los Andes con gol de Lautaro Giaccone. Además, el recuerdo más fuerte en el estadio 15 de Abril es de 2018, cuando inició el camino al título con un 6 a 0 sobre Juventud Antoniana.

Se espera un gran marco en el estadio "tatengue" teniendo encuenta la popularidad del cuadro rosarino.

Los hinchas de Rosario Central podrán adquirir sus tickets hoy también de 10 a 15 en las boleterías de la Sede Cruce Alberdi (Catamarca 3538, Rosario).

Por su parte, los simpatizantes de Sportivo Belgrano tendrán expendio desde 9 a 16 en las boleterías del Estadio Juan Pablo Francia (Av. Rosario de Santa Fe 1459, San Francisco, Córdoba).