"Estamos pidiendo la prisión perpetua"

Luego de concluida la primera audiencia de ayer en el juicio por el femicidio de Tamara Fierro, el fiscal que investiga el caso dio sus apreciaciones. Eran cerca de las 12.30, cuando El Tribuno de Jujuy pudo tener acceso a las palabras de Lían Resúa. "Por suerte todo normal y recuperamos el problema de los seis testigos que no habían venido a las audiencias anteriores y lo hicimos esta mañana", comenzó con respecto a los testimonios que faltaban.

Cabe recordar que los acusados son el mencionado Guerrero, por el delito de "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)", mientras que Esteban Pérez y Maximiliano López llegaron a esta instancia judicial investigados por "encubrimiento agravado".

Al ser consultado sobre las abstenciones de declarar del padrastro de Guerrero y del progenitor de Esteban Pérez, el agente fiscal explicó que "se abstuvieron, haciendo uso a los derechos que tienen de abstenerse a declarar, sin perjuicio. En el momento de la búsqueda ambos declararon en la sede de la Fiscalía. En realidad, es una entrevista que tomamos en la Fiscalía, pero el testimonio que vale es el que dispongan ante el tribunal".

Otra de las consultas realizadas a Resúa giró en torno a los alegatos de inicio, en los cuales dio a conocer en el recinto judicial el pedido de pena para los tres acusados, ante el tribunal. "Nosotros estamos pidiendo prisión perpetua para el autor del femicidio (Guerrero) y también una sanción de prisión efectiva para los encubridores (Pérez y López). Es por lo que llegan acusados a este juicio", afirmó el titular de la Fiscalía Especializada en violencia de género, sexual e intrafamiliar de Libertador General San Martín.

Por último, el fiscal hizo una valoración de la audiencia de la mañana, la tercera desde el comienzo de los debates. "Bastante larga la audiencia de hoy, comparada con las anteriores de la semana pasada. Así que bien, provechosa la mañana".

Hechos que se investigan

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía el 24 de mayo de 2025 a las 8.42 Tamara Fierro llegó en su moto a la vivienda del acusado Jairo Guerrero. Luego que ambos conversaran, ingresaron a la vivienda y se dirigieron a la habitación del imputado, donde permanecieron consumiendo bebidas alcohólicas.

En ese lugar y antes de las 17, Guerrero atacó violentamente a Fierro hasta darle muerte, dejando su cuerpo oculto en el interior de la habitación. Luego el hombre se contactó con un remisero que lo trasladó hasta donde reside su primo, el acusado Esteban Pérez, a quien le solicitó ayuda y juntos retornaron a Fraile Pintado.

Después contactaron a una persona a la cual Guerrero le solicitó que junto a Pérez lleven el motovehículo de la víctima hasta dejarlo en cercanías de la casa de Fierro con la llave puesta. Guerrero se dirigió hasta su vivienda nuevamente, procedió a desmembrar el cuerpo de la víctima y lo colocó en bolsas de residuos de color negro, mientras Pérez esperaba en la zona.

Aproximadamente a las 5.15 del 25 de mayo pasado el acusado Pérez se dirigió a la vivienda de Guerrero y este sacó fuera de la casa una carretilla conteniendo en su interior partes del cuerpo de Tamara Fierro en bolsas de residuos. Pérez procedió a trasladar la carretilla por calle Gurruchaga con destino a una zona baldía de Fraile Pintado, donde dejó los restos en un basural.

En el lugar, Pérez y Guerrero con la ayuda de un líquido combustible y un encendedor comenzaron a prender fuego en la zona donde depositaron la bolsa. Luego de esto Pérez se retiró del lugar.

Finalmente, según la requisitoria fiscal, Guerrero siguió trasladando durante las horas siguientes los restos de la víctima en bolsas.