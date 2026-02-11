Como eliminó a Napoli

Como le ganó por 7 a 6 a Napoli en la definición por penales y avanzó a la semifinal de la Copa Italia, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, en el partido disputado, en el estadio "Diego Maradona" de la ciudad sureña.

Para el equipo que dirige Fábregas convirtieron el mediocampista Lucas Da Cunha, el delantero Anastasios Douvikas, el mediocampista Martin Baturina, los defensores Ivan Smolcic, Diego Carlos, Mergim Vojvoda y Marc Kempf, mientras que el volante Máximo Perrone erró su disparo.

En el local anotaron el delantero Matteo Politano, el volante Leonardo Spinazzola, el atacante Alisson Santos, el mediocampista Eljif Elmas, el arquero Vanja Milinkovic-Savic y el defensor Miguel Gutiérrez, mientras que erraron el atacante Romelu Lukaku y el volante Stanislav Lobotka.

Con el triunfo, el Como avanzó a la semifinal, instancia en la que enfrentará al Inter de Milán, por un lugar en la final.

No hubo llegadas de peligro hasta los 35 minutos del primer tiempo, cuando el defensor Ivan Smolcic fue derribado dentro del área rival y generó un penal en favor del Como. El mismo fue ejecutado eficientemente por el mediocampista Martin Baturina para abrir el marcador.

La igualdad llegó en el primer minuto de la segunda etapa gracias a un gol de Vergara.

Tras el pitazo final, la clasificación a "semis" se definió por penales donde, como mencionamos, prevaleció Como.