Inauguraron una sala de matrimonio a cielo abierto en Los Alisos

El Gobierno de Jujuy dejó oficialmente habilitada una nueva sala de matrimonio a cielo abierto en el dique Los Alisos, un espacio público que ya se encuentra operativo y que forma parte de una política de modernización del Registro Civil y puesta en valor de sectores naturales de la provincia. La iniciativa fue presentada en una entrevista realizada en el streaming de El Tribuno de Jujuy, donde autoridades provinciales brindaron detalles sobre el funcionamiento del lugar, la proyección de obras similares y el crecimiento sostenido de los matrimonios en los últimos años.

Octavio Rivas, director del Registro Civil, explicó que la sala no tiene costos adicionales para quienes decidan utilizarla. “La provincia la proporciona gratuitamente a quienes solicitan el servicio de matrimonio móvil. En lugar de pedirlo para una casa o una fiesta, pueden casarse acá y tiene exactamente el mismo costo”, afirmó. Los turnos se organizan por franjas horarias de una hora, lo que permite ambientar el espacio y disfrutar del entorno natural, siempre respetando las condiciones para el uso posterior.

Rivas remarcó que el lugar no solo está pensado para ceremonias, sino también como un espacio recreativo abierto a la comunidad. “Más allá de que el Registro Civil lo utiliza para casar por las tardes o los fines de semana, se llena de familias, de gente tomando mate, paseando o disfrutando la vista al dique. Son pequeñas obras que sirven mucho al jujeño de a pie”, señaló durante la entrevista.

Desde el área de Infraestructura, el arquitecto José Suárez detalló cómo se gestó el proyecto. “El Registro Civil nos acercó la idea y desde la Secretaría de Infraestructura, junto al equipo técnico y nuestros arquitectos, desarrollamos el proyecto para luego ejecutarlo y supervisar la obra”, explicó. En ese sentido, destacó el impacto positivo de este tipo de intervenciones: “Es una obra menor en escala, pero con un impacto grande, porque recupera un espacio que estaba relegado y lo transforma en un lugar confortable para el uso de la gente”.



Suárez subrayó además la decisión provincial de sostener la obra pública como herramienta de desarrollo. “El esfuerzo es de la gente y nosotros administramos para concretar obras. A pesar del contexto nacional, Jujuy decidió seguir apostando a la infraestructura como algo fundamental para cada jujeño, en cada rincón de la provincia”, expresó, y anticipó que se trabaja en un plan integral que incluye pavimentación, espacios públicos, plazas y polideportivos.

En cuanto a la proyección de nuevas salas de matrimonio a cielo abierto, Rivas confirmó que Tilcara es el próximo punto en carpeta. “La idea es que el tilcareño no tenga que casarse en una oficina pequeña, sino que pueda disfrutar plenamente de la belleza paisajística de su ciudad”, indicó. También mencionó experiencias similares en Palpalá y San Pedro, donde existen espacios verdes acondicionados para ceremonias, y adelantó que localidades como Maimará y Purmamarca podrían sumarse en el futuro.

La inauguración de la sala en Los Alisos se da en la antesala del 14 de febrero, una fecha muy elegida para contraer matrimonio. Según precisó el director del Registro Civil, ya hay seis casamientos inscriptos en San Salvador de Jujuy, además de turnos confirmados en El Carmen y Monterrico. “Queríamos que este espacio esté disponible para el Día de los Enamorados, aun cuando se junta con el carnaval”, sostuvo.



Rivas también destacó un dato significativo: en los últimos años se registra un aumento sostenido de los matrimonios en la provincia. “Hubo una merma cuando se incorporó la figura de la unión convivencial, pero desde 2023 y 2024 notamos un crecimiento importante en todas las modalidades: matrimonios chicos, grandes, con hijos, sin hijos, igualitarios y de personas mayores”, detalló. En ese marco, recordó la importancia jurídica del matrimonio, especialmente en materia de obra social, pensiones y protección de la vivienda familiar.

Finalmente, el funcionario puso énfasis en la modalidad online para solicitar partidas de nacimiento, un servicio clave en esta época del año por el inicio de clases. “Hoy no hay filas. La partida se gestiona por internet, se paga una sola vez y llega por mail en el mismo día. Se puede imprimir cuantas veces sea necesario durante tres meses”, explicó, y remarcó que la tasa vigente es una de las más bajas del país.

