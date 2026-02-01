Conductor alcoholizado chocó contra un árbol y resultó herido

Un automovilista conducía en estado de ebriedad, chocó contra un árbol y tuvo que ser hospitalizado, junto a su acompañante.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 18 sobre un tramo de la avenida 21 de Septiembre, en la localidad de San Antonio.

Fue en esas circunstancias que un transeúnte alertó a las autoridades sobre un incidente vial protagonizado por un automóvil, por lo que una comisión de efectivos policiales se constituyó en el lugar.

Una vez allí, constataron que se trataba de un vehículo marca Renault que presentaba importantes daños materiales en la parte frontal y que a un costado se encontraban dos hombres con lesiones de diferentes consideraciones.

Los efectivos se entrevistaron con el conductor, de 29 años, quien indicó que al circular por el sector perdió el control del rodado y chocó contra un árbol. Personal de Seguridad Vial sometió al mismo a un test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo con 1.93 g/l de alcohol en sangre.

Posteriormente los protagonistas tuvieron que ser trasladados al hospital de El Carmen, debido a las heridas sufridas.

Por su parte, efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y luego, el vehículo fue secuestrado.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 7°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.