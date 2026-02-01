River Plate visitará esta noche a Rosario Central

River tendrá una peligrosa visita esta noche ante Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Apertura, donde buscará un nuevo triunfo que le permita seguir con puntaje ideal.

El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará en el estadio "Gigante de Arroyito", está programado para las 21.30, se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue el colegiado Facundo Tello.

River llega a este partido con puntaje ideal, luego de lo que fue un muy buen inicio en este Torneo Apertura. En la primera fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron 1 a 0 como visitante a Barracas Central, mientras que en su siguiente presentación dieron una muestra de carácter para superar 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de local.

Este buen inicio le permitió al "millonario" llegar a este fecha como líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza, con seis unidades cada uno.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing como visitante. Los dirigidos por Jorge Almirón, que el año pasado protagonizaron una de las mayores polémicas de los últimos tiempos luego de que la AFA le inventara de la noche a la mañana el título de Campeón de Liga, quieren conseguir una victoria que les permita posicionarse en las primeras posiciones de la Zona B en esta Apertura.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.