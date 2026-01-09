22°
PRIMERA NACIONAL
regional
Global Game Jam
san Luis
boxeo
Bolivia
ENTREVISTA JUAN CABRERA
robos
Frente Jujuy Crece
Supercopa de España

SUPREMA CORTE DE JUSTCIA

Fortalecimiento de la infraestructura judicial

Prevén la mejora edilicia de los Juzgados de Familia para optimizar la atención a los ciudadanos.

Viernes, 09 de enero de 2026 00:00
SUPERVISARON | FEDERICO FRANCISCO OTAOLA, MARIANO MIRANDA, GUSTAVO BULJUBASICH Y NORMA JIMÉNEZ.

En el marco del receso por la feria judicial, autoridades de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy realizaron una visita institucional a los edificios ubicados en calle General Paz Nº 625 y en calle Puch Nº 619, donde funcionan oficinas de los Juzgados de Familia. En ambos inmuebles se plantean obras de refacción destinadas a mejorar las condiciones edilicias y optimizar la atención al público.

La recorrida fue encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Francisco Otaola; el vicepresidente, Mariano Miranda; el jefe del Departamento Técnico, Gustavo Buljubasich; y la jueza del Tribunal de Familia, Norma Jiménez.

Se planteó durante la visita que, ante una nueva lógica de trabajo según fueros, se van diseñando modificaciones y mejoras buscando otorgar mejores condiciones de habitabilidad a los empleados y a los justiciables.

Estas obras se enmarcan en un plan edilicio integral que propone la Suprema Corte de Justicia de Jujuy durante el año en curso con el objetivo de modernizar y adecuar los edificios judiciales en distintos puntos de la provincia.

De este modo, "el Poder Judicial de Jujuy continúa fortaleciendo su infraestructura edilicia, entendiendo que espacios adecuados y seguros son fundamentales para garantizar un mejor funcionamiento del servicio de justicia", afirmaron desde la repartición judicial a través de un comunicado para la prensa.

 

Temas de la nota

