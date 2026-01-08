Adoradores en Huacalera

La comunidad de Huacalera despidió el Tiempo de Navidad presenciando el tradicional Encuentro de pesebres, donde los grupos de niños y jóvenes adoradores del pueblo y localidades vecinas manifestaron su devoción y fe al Niñito Jesús.

En el polideportivo del poblado se congregaron los grupos y adoraron hasta el atardecer, mientras que personal municipal sirvió chocolate y repartió golosinas a todos los presentes; desde allí se dirigieron hacia la capilla adorando por la avenida 20 de Junio.

Cerca de las 19 el párroco de Tilcara, Ricardo Rivero ofició la misa recordando la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús en el portal de Belén, la celebración fue emotiva y muy concurrida de vecinos. En ella fueron protagonistas centrales los más pequeños, quienes aguardaban con entusiasmo y expectativas la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar.

Participaron los pesebres Estrellita de Belén (de Villa Perchel), Los Pastorcitos (La Huerta), Niños de Belén (El Molino), Niñito Jesús (Villa Las rosas), Pastorcillo de Belén (San Lorenzo), Estrella de Belén (de la capilla Inmaculada Concepción de María), Angelitos de Belén (Colonia San José) y Niño Manuelito (del barrio Norte).

Pasadas las 20 llegaron los Reyes Magos saludando a todos los niños y sus familias, repartiendo golosinas y brindando sus buenos deseos.

En Huacalera más que una celebración religiosa, el Día de Reyes es una vieja y emotiva tradición donde participa toda la familia, pero son los niños adoradores quienes se destacan expresando su fe en el Niño Jesús, mientras reciben agradecimientos y regalos por su participación en los pesebres.

Durante la presencia de los Reyes Magos en la capilla, los vecinos compartieron un grato momento con los chicos y jóvenes adoradores, les expresaron los agradecimientos por participar como también los mejores deseos para ellos y sus familias.

Desde mañana y hasta el domingo (bautismo de Jesús), se despedirán adorando por las calles del pueblo.