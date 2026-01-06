Aromas de Tango presenta "La Yumba Tour" en Jujuy

La comunidad tanguera jujeña vivirá un fin de semana especial con la llegada de "La Yumba Tour", una propuesta de Aromas de Tango que tendrá como protagonistas a Carla Pugliese y Adrián Subotovsky, destacados referentes del tango actual, quienes se presentarán por primera vez en la provincia.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Eva Domínguez, una de las organizadoras del evento, explicó que la iniciativa nace del trabajo colectivo y autogestionado. "Se arman pequeñas milonguitas para recaudar dinero y así traer algún artista de Buenos Aires, porque mucha gente no puede viajar hasta allá o simplemente no vienen orquestas a la provincia", señaló. En ese contexto, destacó que la visita de Pugliese y Subotovsky es un verdadero logro para el tango local. "Se nos ocurrió traerlos para que deslumbren con la energía que ellos plasman en el escenario", agregó.

Las actividades comenzarán el viernes 16, desde las 10.30, con una clínica de fraseo destinada a cantantes y bandoneonistas, que se realizará en el Teatro Mitre. Ese mismo día, a partir de las 20.30, los artistas ofrecerán una actuación especial, acompañados por músicos invitados como Pedro Salas y bailarines que sumarán brillo a la propuesta.

El cierre será el sábado 17, con la gran milonga desde las 21.30 en el Hotel Oasis, un espacio para disfrutar del tango en un clima festivo y participativo. Desde la organización aclararon que actividad es arancelada, ya que los fondos recaudados permiten cubrir los costos del evento.

"Es la primera vez que vienen a Jujuy, hay mucha emoción y expectativas tanto de parte de ellos como de nosotros como organizadores", remarcó Domínguez.

Para reservas o consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 388-4879663 o 388-5090470. "La Yumba Tour" promete ser un acontecimiento destacado en la agenda cultural jujeña, reafirmando el crecimiento del tango en la provincia y el compromiso de los organizadores por acercar propuestas de nivel nacional al público local.