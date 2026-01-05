Paulo Londra y su novia compartieron las fotos del baby shower de su bebé

Paulo Londra y Martina Quetglas compartieron en redes sociales imágenes del baby shower con el que celebraron la próxima llegada de su hija, Justi, en un encuentro íntimo realizado en su casa, con familiares y amigas cercanas, donde predominaron la emoción, los detalles delicados y la expectativa por el nacimiento.

Las postales difundidas en Instagram muestran una ambientación cuidada y cálida, con globos en tonos pastel, flores y una mesa dulce coronada por una torta rosa. El foco estuvo puesto en Martina, que lució su pancita intervenida con brillitos plateados formando un diseño sutil, mientras posaba con una bikini bordó y una falda negra. La imagen fue acompañada por una frase directa y emotiva: “Te esperamos, Justi”.

En otras fotos, la pareja aparece abrazada al borde de la pileta, sonriente y cómplice.

En una de las escenas más comentadas, una lluvia de confeti rosa confirmó el sexo del bebé y reforzó el nombre elegido, que ya forma parte del universo íntimo de la pareja.

La celebración se dio en un contexto personal y profesional significativo para el artista cordobés, que atraviesa un presente de mayor estabilidad tras su regreso a la música luego de varios años de conflicto judicial. La llegada de Justi marca un nuevo capítulo en su vida familiar, que se suma a la que ya conforma con sus dos hijas mayores.