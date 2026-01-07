Prohíben fórmula láctea de bebé

A través de la Superior Unidad Bromatológica Provincial (Sunibrom), el Ministerio de Salud de Jujuy informa a fin proteger la salud de toda la población que debe retirarse de manera inmediata de supermercados y almacenes el producto Fórmula Láctea para Lactantes en polvo - Nestlé Nan Optipro 1 C/Hmo y Alimento para Propósitos Médicos Específicos En Polvo Para Lactantes - Nestlé Alfamino .

Denominación, Fórmula Láctea para lactantes en polvo marca Nestlé Nan Optipro 1 c/HMO, de 400g RNE N°: 21-114032 Rnpa N°: 21-130136 Lote 517628872A - Vencimiento 31/12/2026 Lote 524128872ª – Vencimiento 28/2/2027 Lote 524728872A - Vencimiento 31/3/2027 y otros.

El retiro de este producto del mercado fue dispuesto por el organismo, tras la resolución del Instituto Nacional de Alimentos (Inal), que depende de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (Anmat), debido a la presencia de Cereulida producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los lotes referidos, recordando que la ingesta del producto mencionado puede generar un grave daño a salud. Por consultas e informes, la Sunibrom se encuentra a disposición al teléfono 0388 -4245500, interno 5774, de lunes a viernes de 7.30 a 15.30 horas o por correo electrónico a [email protected]