El plantel de Gimnasia reanuda pretemporada

Hoy a las 9, el plantel profesional de Gimnasia reanudará los trabajos de pretemporada en el complejo deportivo Papel Noa, con la presencia de refuerzos que nutrirán la idea futbolística del técnico Hernán Pellerano, de cara al debut en la Primera Nacional previsto para el viernes 6 de febrero ante Ferrocarril Midland.

Mientras que desde el club se confirmó que mañana se sumarán a los entrenamientos el arquero Matías Ramos Mingo, el defensor central Gonzalo Villarreal, los laterales Delfor Minervino (derecho) y Martín Thiago Lazarte (izquierdo), el enganche Mauro Cachi y el delantero Abel Argañaraz, quien vuelve a la entidad después de haber jugado en el 2023.

Por su parte, Federico Paradela y David Gallardo, ambos mediocampistas, se incorporarán el miércoles. Y se recordó que el volante Claudio Pombo se sumó al plantel fines de 2025.

El "lobo", después de la ida del anterior técnico Matías Módolo a Chacarita, puso en marcha la pretemporada en noviembre pasado y, tras un indispensable descanso, en este nuevo ciclo de trabajo pondrá el foco en la puesta a punto física y en la construcción de identidad futbolística para afrontar los desafíos del exigente certamen de ascenso y de la Copa Argentina en su edición 2026.

Con este propósito, el sábado el elenco albiceleste se trasladará a la ciudad cordobesa de Río Segundo, donde completará su preparación y disputará partidos amistosos.

"Es un orgullo"

"Estar en Gimnasia de Jujuy es un orgullo y un honor gigante", definió Emiliano Endrizzi tras rubricar su continuidad en la institución.

Señaló que el grupo "tiene las expectativas altas" y que "viviremos el 2026 como el 2025, con muchas ganas e ilusión de competir al máximo nivel", entendiendo que "lo más importante es el bien de Gimnasia y Esgrima de Jujuy".

En tanto, destacó que el balance del equipo en el año es "muy bueno", haciendo énfasis en que "se formó un grupo muy humano, gestionado por el presidente Walter Morales" y puso en foco que "este equipo vivió todas las situaciones positivas y negativas, pero siempre nos apoyamos y tiramos para el mismo lado".

Analizando su situación personal, el "Chavo" consideró que "tuve un gran 2025, lejos de las lesiones y jugando los partidos que me tocó al nivel que esperaba. Y ahora debo seguir mejorando", cerró.

Se mueve el mercado de pases

Deportivo Morón arrancó el 2026 y oficializó algunas de las nuevas caras. En condición de jugador libre: dos delanteros; Gonzalo Berterame y Franco Toloza; el arquero Federico Díaz, el marcador central Leonel Cardozo. Juan Cruz Esquivel, extremo izquierdo a préstamo desde Tigre con paso por San Martín de Tucumán, David Ezequiel Bulacio, delantero a préstamo desde Centro Español; Franco Fagúnde, delantero desde Estudiantes (BA) luego de su paso por Riestra y el defensor Braian Salvareschi, a préstamo desde Godoy Cruz.

Desde Godoy Cruz se reforzaron con el defensor Camilo Alessandria y el lateral derecho de 26 años, Francisco Gerometta desde Unión de Santa Fe. Quilmes empezó el año con dos refuerzos, José Barreto, quien llega desde Colón. Además, sumó a Máximo Paredes, mediocampista proveniente desde Racing Club a préstamo por un año.

Ferro Carril Oeste anunció a Sebastián Corda, lateral izquierdoluego de su paso por San Miguel con contrato hasta diciembre de este año al igual que Matías Kablin, desde Mitre de Santiago del Estero. Por su parte, Nueva Chicago se refuerza con la llegada de Rodrigo Ramírez desde Atlanta y Matías Romero desde Chaco For Ever, ambos con contrato hasta diciembre de este año. San Martín de Tucumán anunció la renovación de Leonardo Monroy, Gonzalo Rodríguez, Nicolás “Chuny” Moreno y Juan Jaime.

¿El 11 de febrero?

Todavía no hay confirmación oficial, pero todo indicaría que el 11 de febrero, Gimnasia jugará con Central Córdoba de Santiago su choque correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. La página oficial sólo recordó que se volverán a enfrentar en esta instancia, cuando el conjunto lo eliminó por penales en La Rioja, luego de las atajadas de Cristian Luccheti.