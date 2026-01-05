Asesinó a un hombre de una puñalada y fue detenido

Un hombre fue asesinado a puñaladas, tras un enfrentamiento registrado en el barrio Eva Perón, en la ciudad salteña de Embarcación. El principal acusado fue detenido mientras intentaba fugarse junto a su madre.

Según el relato de los testigos, el enfrentamiento ocurrió la madrugada de ayer y tuvo como protagonistas a un joven de 22 años y a un hombre de 30.

Por motivos que la Justicia aún intenta establecer, el altercado verbal pasó a la agresión física cuando el menor de ellos extrajo un arma blanca y apuñaló en el abdomen a su oponente.

La gravedad de la herida fue tal que la víctima solo logró caminar unos pocos metros en un intento agónico por pedir auxilio, hasta desplomarse en medio de la calle. A pesar de los esfuerzos por asistirlo, el deceso del hombre de 30 años fue instantáneo, quedando el cuerpo en el lugar ante la mirada atónita de quienes transitaban por la zona.

Cometido el ataque, el joven acusado se dirigió de inmediato hacia su domicilio, donde su madre decidido acompañarlo en la fuga. La estrategia consistió en evitar las rutas principales y emprender una caminata por las vías del ferrocarril, buscando la cobertura de la geografía ferroviaria para eludir los controles.

Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y se activó un plan de búsqueda que involucró al Grupo de Intervención Conjunta, personal de Infantería y efectivos de la Brigada de Investigaciones.

El despliegue de las distintas divisiones permitió cercar a los prófugos. El operativo culminó con éxito cuando los uniformados interceptaron al inculpado y a su madre, en las inmediaciones de la escuela de La Quena.

La efectividad en el rastrillaje evitó que los sospechosos lograran salir del radio de cobertura local, garantizando que el presunto autor quede a disposición del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Actualmente, ambos permanecen detenidos. Mientras la comunidad de Embarcación intenta recuperar la calma tras el violento episodio, la Justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios para determinar el grado de participación de la mujer en la huida y cerrar el círculo sobre un homicidio que vuelve a poner de luto al norte salteño.