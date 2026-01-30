“No deben realizar ningún trámite de actualización”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que las personas que ya accedieron a algún beneficio social nacional a través de la tarjeta Sube no deben realizar ningún trámite ni acercarse a las terminales TAS para actualizar datos, ya que la actualización de los beneficios se realiza de manera automática y no tiene fecha de vencimiento el 31 de enero.

En este sentido, la directora de Atributos Sociales, Cynthia Haquim, explicó que la aclaración surge a partir de información errónea que generó confusión entre los usuarios. "Tenemos un inconveniente porque ha salido una noticia que informa que todas las personas que tienen un beneficio social deben acercarse al municipio para actualizar la tarjeta y sus datos. Esto no es así, no deben realizar ninguna actualización, la actualización del beneficio social nacional es automática, por lo tanto, aquellos que ya lo tienen no tienen que acercarse a ningún punto, no tienen que hacer ningún trámite", remarcó.

Asimismo, Haquim detalló que solo deben acercarse aquellas personas que deseen realizar el trámite por primera vez, ya sea por jubilación, pensión, amas de casa u otros programas sociales. "Únicamente deben acercarse aquellas personas que por primera vez quieran hacer este trámite, pero los que ya lo tienen no deben acercarse al municipio", precisó.

Por otro lado, la funcionaria informó que los trámites para pases libres por discapacidad, veteranos de guerra y adultos mayores se habilitarán a partir del 9 de febrero, y se realizarán de forma virtual. "El trámite se realizará a través de la página del municipio, de la misma forma que se hace todos los años, descargando el CUT y el documento, que son los únicos requisitos que pedimos, además de la tarjeta registrada a su nombre", explicó.

Finalmente, la directora de Atributos Sociales reiteró el pedido a la comunidad para evitar concurrir innecesariamente a los puntos de atención. "Le pedimos a toda la gente que viene a hacer la actualización de datos que no vengan, porque no es necesario el trámite, el beneficio se actualiza automáticamente", reiteró.

CYNTHIA HAQUIM | DIRECTORA DE ATRIBUTOS SOCIALES.

Cabe recordar que los beneficiarios del 55% de descuento aplicado a través de Anses son veteranos de guerra, personas con discapacidad, beneficiarios de planes Progresar, amas de casa, Potenciar Trabajo, jubilados y pensionados.

Al concluir desde la comuna se reiteró que la actualización se realiza de manera automática y no tiene fecha de vencimiento el 31 del corriente mes.

Reprogramaron primera fecha de corsos capitalinos

Debido a la alta probabilidad de lluvias pronosticadas para este fin de semana se reprogramaron las fechas de los Corsos Capitalinos previstas originalmente para el 31 de enero y 1 de febrero. El director de Cultura del municipio, Joaquín López, explicó que la decisión se tomó tras analizar informes de “distintos servicios meteorológicos y en diálogo con las comparsas y referentes que forman parte de la organización del evento. Sabemos que en esta época de verano las lluvias son inevitables y es uno de los grandes temas que tenemos en cuenta a la hora de programar los corsos.

Dada la envergadura de los corsos capitalinos, hemos decidido posponerlos”, señaló. De esta manera, los corsos previstos para el 31 de enero y 1 de febrero se realizarán finalmente los días 21 y 22 de febrero sobre la avenida Savio, completando así la segunda parte de los Corsos Capitalinos.

FOTO DE ARCHIVO | AGRUPACIONES CARNESTOLENDAS ANIMADORAS DE LOS CORSOS CAPITALINOS.

En tanto, las fechas del 7 y 8 de febrero se mantienen sin modificaciones y se desarrollarán como estaba previsto en la avenida Forestal, en el barrio Alto Comedero, correspondientes al primer fin de semana de los corsos. Desde la organización se recordó que el inicio del desfile está previsto para las 18, siempre sujeto a las condiciones climáticas. “Dependemos de que no llueva, así que crucemos los dedos para que tengamos fines de semana despejados y podamos disfrutar”, agregó el funcionario.

Pago anticipado

Otra de las bonificaciones que otorga el Plan de Pago Anticipado 2026 puesto en vigencia por el Ejecutivo Municipal, se encuentra el beneficio para la clase pasiva, quienes podrán gozar de un 50% de descuento en la tasa de recolección de residuos en la vía pública. Asimismo, el resto de los contribuyentes podrán obtener descuentos de hasta el 40% en el Impuesto Automotor y otras tasas municipales.

En este sentido, la Dirección de Rentas recordó en el presente año se incorporó un beneficio del 50 % de descuento para jubilados, inexistente en períodos anteriores, que regirá hasta el 6 de marzo”.