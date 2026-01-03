33°
3 de Enero, Jujuy, Argentina
Maduro capturado

“Maduro va a ser llevado a Nueva York”, confirmó Trump

El presidente de Estados Unidos anunció el traslado en la conferencia de prensa que ofreció desde la Casa Blanca.

Sabado, 03 de enero de 2026 14:38

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el dictador venezolano Nicolás Maduro será trasladado hacia la ciudad de Nueva York.

Así lo indicó Trump en la conferencia de prensa que ofreció desde la Casa Blanca ante la consulta de los periodistas: “Maduro será llevado a Venezuela”.

El mandatario remarcó que “hace 20 años era un gran país”, pero la dictadura de Hugo Chávez y Maduro “lo destruyeron”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, sostuvo que “los principales beneficiados serán los venezolanos”.

