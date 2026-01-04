“EEUU volvió a cruzar un límite”, dijo Cristina Fernández

Horas después de recibir el alta médica y regresar a su departamento en el barrio porteño de Constitución -donde cumple prisión domiciliaria- ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a mostrar actividad en las redes sociales y, con un posteo en X, expresó su opinión crítica sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela y calificó la detención de Nicolás Maduro como un "secuestro".

"EEUU volvió a cruzar un límite", aseguró la líder peronista y calificó a la Operación "Resolución Absoluta" llevada a cabo el sábado como un plan del gobierno de Donald Trump para "apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional".

"Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir", dice el primer párrafo del extenso posteo.

La exsenadora nacional comparó la acción de Trump con la "aplicación de la política del Gran Garrote" del expresidente Theodore Roosevelt a principios del siglo XX y con la Doctrina Monroe de mediados del 1800 en Estados Unidos, con el apoyo a golpes de estado o intervenciones militares directas de Estados Unidos en Latinoamérica y consideró que "lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país" y también "atraso económico y social en los países afectados".

Kirchner aseguró que la operación estadounidense en Venezuela violó "la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y del más elemental sentido común" y consideró que la captura de Maduro fue de "absoluta ilegalidad e ilegitimidad".

Sobre el operativo remarcó que "produjo la muerte de numerosas personas" y que "genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica" lo que, según su criterio, "habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles".

"Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como Operación Resolución Absoluta, no es 'restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela', ni 'la lucha contra el narcotráfico', sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta", cerró el posteo CFK.

De alta

La expresidenta recibió el alta médica el sábado tras haber permanecido internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.

La vuelta a su casa fue anunciada en un comunicado del Sanatorio Otamendi, donde estuvo internada los últimos 14 días. Destacó que, luego de la evolución favorable, le fue retirado el drenaje peritoneal y se dispuso el inicio de un tratamiento antibiótico por vía oral. "El seguimiento de su recuperación continuará en su domicilio y estará a cargo de su equipo médico personal", remarcó la institución.

Fernández de Kirchner -de 72 años- había sido intervenida el 20 de diciembre, debido a un cuadro de apendicitis aguda, con peritonitis localizada, que derivó una operación más compleja de lo esperado y en una lenta recuperación.