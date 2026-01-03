Todo es poesía desde “Silos del Silencio”

Joaquín Burgos, nació en Tilcara en 1917, publica su primer poemario Runa (1950) y Voces Indias (1975). En 1990 la Revista Capricornio Nº3, le dedica un lugar central como invitado especial y en su presentación dice: "Capricornio tiene como invitado especial al poeta tilcareño Joaquín Burgos, autor de Runa y de Voces Indias; y cantor empeñoso al hombre y a su tierra, de donde recoge su sabia y fundamenta su obra. Incluye una ilustración brindada por el Pintor Juan Carlos Entrocassi, colaborador entusiasta de la publicación y un panorama de la plástica del año 1989, a cargo del profesor Inocencio garzón".

En el mismo Nº3 de Capricornio escribí: "Locura" de un Poeta Tilcareño: Don Joaquín Burgos, docente y poeta tilcareño, viene haciendo y haciendo, desde hace más de 40 años "su locura", esa "obsesión casi asnal" como decía Almafuerte, dedicada a su tierra y a sus hombres. Buscando desentrañar, lo misterioso de esa región de arcilla y cielo, modelada por las manos alfareras del criador de seres y de cosas.

El poeta le canta al labrador tilcareño, al vallisto y al quebradeño, al "runa" que habita en esa inmensidad de cielos y montañas azuladas y terrosas; a su mujer y a su imilla, niña de núbiles sueños, al teque, changuito juguetón y al duende, ser ancestral, habitante de las siestas y los vientos. Incursiona nuestro querido vate por las sendas de la vida, pero también por los senderos de la muerte; y no falta mandinga y la salamanca en el mundo sobrenatural de lo cantado, ni la Pachamama y la Apacheta, símbolos de lo negativo y fecundo, necesarios a la hora final.

Nuestro Poeta nació en Abra Mayo, Tilcara, ejerció la docencia, desde estudiante se empeñó en crecer dentro de la poesía. Hizo teatro, compuso y compone canciones nativas. Publico Runa y Voces Indias, realizó audiciones radiales, dictó conferencias, charlas, presentó libros. Obtuvo el 1º Premio en el Certamen "Alfonsina Storni"; el Grupo "Willca Nina le adjudicó un trofeo en su carácter de hombre de letras y los universitarios le rindieron homenaje en el Takin Tusun 1989, por su aporte a la cultura del pueblo de Jujuy.

El poema impreso a continuación, nos hablan de una intensa búsqueda del poeta por los lindes de lo inconmensurable, pero también de lo cotidiano, cuando dice: "Para ganarle a la vida, / hay que crecer en razones..." Infinitud (publicado también en Antología Propia Nº1, agosto de 1991, "Silos del Silencio" de Joaquín Burgos, con el sello editorial "edicapri" de la Revista Capricornio). En el mencionado poema el poeta nos expresa: "Estoy recogiendo espacio / en los silos de mi tiempo... / Ignaro ayer de inconciencia; / de tanto andar, cosechero... // Acaricio en lejanías / robustecidos silencios; / crecido por mis vendimias, / recreando mis momentos. // Eché raíz y di frutos / hasta instaurar un recuerdo... // Donde mi huella se instala, / se abastece el horizonte / acaudalado de fronteras, / enriquecido en remolques... // para ganarle a la vida, / hay que crecer en razones...// Así matrizan mañanas / un canto nuevo enunciado; / perdurable en la vigencia / de tu ser multiplicado..."

En Silos del Silencio, la primer Antología Propia de una serie que contiene nombre de otros creadores que acompañan a Joaquín Burgos y fue ilustrada en tapa e interior con trabajos del Pintor Raúl Gordillo. Dice JB en su antología de 9 poemas inéditos y dos editos, sobre el significado de la Poesía (frag): "Es, para mí, el sumun de toda expresión / glorificada del pensamiento que se viste de ensueño / con el ropaje del verso y la pedrería de la palabra. // ... Recompone, recapitula, recepta y expande un / mensaje abierto, sustantivo y comprometido, con / presencia permanente y actualizada // Traslada al seno de la sociedad, en el vehículo / espacial de la realidad, el ensueño del hombre, cuando / se sincera consigo en el conjunto. // ... Quién no hace poesía si toda la actitud humana / y de la naturaleza concebida y realizada en lo pensante, / resuelve la temporalidad incorporada desde siempre al / tránsito residencial que nos asiste... Todo es Poesía."

Un aporte reciente de la hija del Poeta, Analía Burgos, colaboradora con trabajos de su creación, desde el primer número de la Revista Capricornio Nº1 (mzo 1986), envió para Histoletras lo siguiente: "Para mi padre Don Joaquín Burgos. Papá Joaquín: siempre en nuestros recuerdos, te nos fuiste demasiado pronto a tus 75 años porque tu corazón no soportó más tanta pena, que toda la familia sostenía por el secuestro de nuestro hermano Daniel Leonardo, el segundo hijo luminoso de vos y mamá. Formaste una familia sensible y artística, junto con tu compañera en la vida María del Carmen, entregándonos a cada uno de tus hijos el amor a la música, a la libertad de expresarnos en la escritura, el dibujo, la pintura, la escultura que tus manos maravillaban ante nuestros ojos. Y junto a todo ello, nunca dejar de contemplar a todo ser humano como nuestros iguales, en esta vida, hermanados desde el sufrimiento hasta alcanzar la felicidad de una vida digna.

"Voy a vivir 200 años", decías, y con tus hijos y nietos que te tenemos presente, lo superaste, dejándonos como legado tus canciones, tu música, todo tu arte y tu lucha inclaudicable hasta que literalmente, tu corazón se partió sin poder latir más.

Desde vos, cada uno de nosotros, te guarda y te comparte en cada fecha familiar de todos y cada uno de nosotros. Te fuiste al infinito un 3 de enero de 1993, pero estás para siempre presente."

Estimada Analía sabiéndote amiga y compañera de ruta en Capricornio, ahora desde esta Histoletras comparto tus palabras que duelen y emocionan, pero que también acompañan a comprender la grandeza de tu Padre Joaquín, Maestro, educador institucional, escritor, músico y Poeta, al que conocí mucho y un día de visita en tu hogar sacó su guitarra y me cantó "La Yapita". Un momento inolvidable que hoy recupero para mis lectores.