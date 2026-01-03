Presentación de pesebres en la "ciudad histórica"

Hasta el próximo martes en el Complejo Juvenil "Nuestra Señora de la Candelaria" en Humahuaca, la comisión organizadora de pesebres de la parroquia continuará con la presentación de los grupos de niños y jóvenes adoradores de los diferentes sectores barriales y de las comunidades rurales de la jurisdicción municipal.

Las adoraciones comienzan luego de finalizada la misa diaria de la tarde (a las 18); los grupos acompañados de sus músicos se trasladan hasta el predio donde muestran sus adoraciones hasta aproximadamente las 21 ante un numeroso público. El párroco David Bazán acompaña, alienta y agradece a los adoradores que se manifiestan de la mejor manera.

Hoy se presentarán los pesebres "San Juan Bautista" (Uquía), Los cayetanitos (barrio San Cayetano), el pesebre de la Comisión de servicio (del barrio 23 de Agosto) y Los marineritos (también del barrio 23 de Agosto).

MUESTRA | ALGUNOS ADORADORES SE LUCIERON CON LOS TRENZADAS.

Mañana estarán los Pastorcitos de Ocumazo, Niño Manuelito (de Calete), Estrellita de Belén (de Chorcán) y los pesebres Medalla Milagrosa y Santa Bárbara; y el lunes estarán los adoradores Mensajeros de la paz (del barrio Santa Rita), Las pastorcitas de Belén (23 de Agosto) y el pesebre Luz y esperanza (de la familia Flores).

Cada grupo de adoradores primero brinda una breve reseña de su historia, luego adora y trenza (algunos) con mucha alegría y devoción al Salvador. Al término de su participación dejan al público un mensaje basado en diferentes valores que fortalecen a la familia y a la comunidad, como por ejemplo: solidaridad, esperanza, unión y otros.

Las jornadas de presentaciones poseen además un objetivo colaborativo: la comisión organizadora solicitó al público que concurre a observar la atractiva muestra, la donación de golosinas que serán repartidas el próximo 6, Día de Reyes Magos, después de la tradicional procesión por las calles del pueblo.

PRESENCIA | EL PÁRROCO DAVID BAZÁN ACOMPAÑANDO A LOS NIÑOS ADORADORES HUMAHUAQUEÑOS.

Anteriormente estuvieron en el complejo los pesebres Pastorcitos de Jesús, Ponchos rojos, El obrerito (de Valiazo), Niño artillero (del barrio Santa Bárbara), Estrella de Belén, Changuitos de Belén (del barrio 2 de Abril), Campanita de Belén (de Coctaca), Divino Niño de la paz, Niño Manuelito, y Kuntur Wayna (de Caritas Prelaticia).

Aparte, para hoy, mañana y el lunes el municipio organizó el Encuentro regional de pesebres - Quebrada y Puna jujeñas adoran al Niño Jesús, desde las 14 en la explanada del monumento a la Independencia. Esta actividad fue incluida en el programa del Alborozo Humahuaqueño organizado por el municipio a través de su Secretaría de Cultura y Educación.