Festival del Chujcharrutu y Ahijados en Humahuaca

Al celebrarse mañana el Jueves de Ahijaditos, en el marco del Alborozo Humahuaqueño se realizará el 3º Festival del Chujcharrutu, desde el mediodía en el anfiteatro municipal, con la participación de diferentes comparsas infantiles locales y visitantes.

A diferencia de otras localidades de la región donde la celebración tiene como protagonistas mayormente a jóvenes, en Humahuaca la niñez se destaca y como dice el nombre, los "ahijaditos" son los destinatarios de todos los honores precarnavaleros.

La jornada festiva iniciará a las 11 con el topamiento de ahijaditos en la plazoleta Sargento Gómez, posteriormente realizarán un recorrido por las calles del pueblo y al mediodía la Secretaría de Cultura y Educación municipal les servirá un almuerzo.

A las 14 en el anfiteatro municipal iniciará la celebración del Jueves de Ahijaditos con el 3er. Festival del Chujcharrutu, donde se efectuará el tradicional corte de las chuschas (trencitas que se hacen con el cabello del niño o niña).

Esta manifestación es otra de las tradiciones en homenaje a la Pachamama, en ella no se puede cortar el pelo a los varones ni a las niñas de determinada edad. Al cumplir los años necesarios, los padres trenzan la chuschas con todo el cabello, nombran dos padrinos y organizan una fiesta a la que invitan a amigos y parientes.

Anita Mamaní, madrina de ceremonia, será quien se ocupe de realizar el primer corte de las chuschas y posteriormente las personas del público que se ofrezcan como padrinos o madrinas del ahijado.

En el transcurso se agradece a la Pachamama y cada invitado (padrino) corta una trencita que se la llevará como recuerdo (u objeto de buena suerte), prendiendo dinero en la ropa del ahijado como obsequio.

Al cierre del festival se entregarán reconocimiento a los ahijados, se esperan más de 180 pertenecientes a las comparsas Los Tekes (Humahuaca), Los Patokas (Tres Cruces) y Los Barreños (Palpalá).

La conducción del festival estará a cargo nuevamente de los ahijados Santino y Lucía.