Demanda a Transnoa en el Enre de Jujuy, Salta y Tucumán

En una acción conjunta sin precedentes, las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán formalizaron una denuncia administrativa ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) contra la empresa transportadora Transnoa S.A. La medida responde a las reiteradas fallas en el sistema de alta tensión que, recientemente y durante tres días, dejaron a más de 750.000 usuarios sin suministro eléctrico en la región.

La demanda fue rubricada en la sede del Ente Regulador de Salta por los máximos referentes del área energética de las tres jurisdicciones: Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta; Hugo Montaño, a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones de Jujuy; y José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán, en modalidad virtual.

Los funcionarios coincidieron en que el servicio atraviesa una situación crítica debido a la falta de inversión, la escasez de personal técnico y una supervisión deficiente por parte del Estado nacional.

Las autoridades provinciales señalaron que los cortes no son hechos aislados, sino la consecuencia de un deterioro estructural en la operación de Transnoa SA.

Entre los puntos principales de la denuncia se destacan:

- Falta de inversión y mantenimiento: Se acusa a la transportista de incumplir las normativas legales vigentes, priorizando el ajuste fiscal y la rentabilidad sobre la calidad del servicio.

- Indisponibilidad logística: Carlos Saravia detalló que la empresa carece de cuadrillas suficientes y recursos humanos para detectar fallas con celeridad. "Tardaron horas en detectar una falla y otras tantas en dar una solución, privando a la gente de un servicio esencial", sentenció el funcionario salteño.

- Efecto dominó en el agua: La interrupción eléctrica afectó gravemente la provisión de agua potable, ya que los pozos de captación subterránea dependen de la energía para funcionar.

Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy, expresó el sentimiento de desprotección que atraviesa la región: "Nos encontramos en una soledad absoluta. El funcionamiento de estas líneas depende del ente nacional y hoy las provincias estamos pagando las consecuencias de una empresa que no cumple con la operación mínima".

Por su parte, los representantes del NOA exigieron que el Enre realice auditorías e inspecciones exhaustivas para determinar el destino de los fondos recaudados mediante las tarifas actualizadas.

Asimismo, solicitaron que se apliquen sanciones ejemplares a la transportista, denunciando una "benevolencia exagerada" por parte de los organismos de control nacionales hasta la fecha.

"Necesitamos que el Estado nacional garantice al interior profundo un servicio eficiente que nos equipare con lo que ocurre en el Amba", concluyó Saravia, subrayando la asimetría en la calidad de los servicios públicos entre el centro del país y las provincias del norte.

Cabe señalar que en Jujuy, las localidades afectadas por el corte de 72 horas en el suministro eléctrico fueron Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito.