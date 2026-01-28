Asaltados mientras caminaban por puentes

Dos jóvenes, un hombre y una mujer, denunciaron que fueron asaltados en puentes peatonales ubicados en los barrios capitalinos de Chijra y Coronel Arias. En ambos casos, sufrieron el robo de sus teléfonos celulares por parte de sujetos que luego se dieron a la fuga. Las denuncias se realizaron en la Seccional 31° y en la Dirección General de Investigaciones.

El primero de los hechos sucedió días pasados por la madrugada, cuando un joven caminaba por la pasarela ubicada sobre la ruta nacional N° 9, a la altura de una estación de servicio de Coronel Arias.

En esas circunstancias, alrededor de las 5.30 el damnificado fue rodeado por tres sospechosos que lo agredieron físicamente para sustraerle el teléfono celular y luego darse a la fuga.

Tras esto, la víctima se dirigió a la Seccional 31°, con jurisdicción en el escenario del hecho, para realizar la denuncia correspondiente aportando las características de sus atacantes.

Chijra

Mientras que el segundo ilícito tuvo lugar días atrás por la noche, cuando una joven caminaba por el puente peatonal que conecta los barrios Chijra y Campo Verde.

En ese contexto, eran las 21.30 cuando la mujer fue sorprendida por un sujeto que le arrebató el teléfono celular de las manos. Tras esto, el inculpado huyó corriendo para bajar de la pasarela y continuar por el río Chijra.

Como consecuencia del robo del cual fue víctima, la mujer se acercó hasta la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Jujuy, en el barrio Chijra, para denunciar la sustracción de su dispositivo.