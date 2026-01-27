21°
Cronograma de actividades

Hoy, 36° Marcha Evocativa "Gral Manuel Eduardo Arias"

A las 9, en la localidad de León, se hará el acto central y a las 11, almuerzo. A las 13 partirán a Tumbaya.

Martes, 27 de enero de 2026 00:00
CONMEMORACIÓN | ENCUENTRO EN HOMENAJE AL GENERAL MANUEL EDUARDO ARIAS.

Hoy dará inicio el cronograma de actividades en conmemoración al General Manuel Eduardo Arias con la Marcha Evocativa Patriótica "General Manuel Eduardo Arias", una tradicional marcha a caballo que, desde hace 36 años, parte desde el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy y recorre distintas localidades de la provincia hasta llegar a la histórica ciudad de Humahuaca.

Esta manifestación cultural y patriótica tiene como principal objetivo reivindicar la memoria de los héroes anónimos caídos, los gauchos que defendieron la patria, y culmina con la participación en las honras a la Virgen de la Candelaria, profunda expresión de fe y tradición del pueblo jujeño.

Cronograma completo

Las actividades comenzarán hoy, a las 9, con el acto central en el monumento que recuerda al General Doctor José Ignacio Gorriti y la Batalla de León de 1821, en la localidad de León.

A las 11 habrá un almuerzo y a las 13, partida rumbo a Tumbaya, con llegada estimada a las 18 donde habrá acto, cena y pernocte.

Mañana, salida desde Tumbaya a las 7.30 con destino a Maimará. Llegada estimada a las 14, acto y almuerzo.

A las 16, partida hacia Tilcara, con llegada aproximada a las 18. Acto, cena y pernocte.

El 29 de enero, salida desde Tilcara a las 8 rumbo a Huacalera. Llegada aproximada a las 12. Acto, almuerzo y pernocte.

El 30 de enero, salida desde Tilcara a las 8 rumbo a Huacalera. Llegada aproximada a las 12, almuerzo refrescante. A las 16, partida hacia San Roque, con llegada estimada a las 18.

El 31 de enero, en la localidad de San Roque, se realizará la elección de la paisana, almuerzo, cena y pernocte.

Y el 1 de febrero, salida desde San Roque a las 8 con destino a Humahuaca. Acto central, almuerzo, cena y pernocte.

 

