Exitoso primer trekking en la ciudad de Tilcara

La ciudad de Tilcara se sumó este sábado al primer desafío del programa deportivo TTT, que contempla trekking, trail y triatlón, y fue organizado por la Secretaría de Deportes de la Provincia de Jujuy. Una importante cantidad de participantes se sumaron a la propuesta deportiva al aire libre.

"El Desafío TTT se consolidará como un evento de referencia en el calendario deportivo en toda la provincia, generando un importante impacto económico y turístico en la región", expresó Luis Calvetti, secretario de Deportes de la Provincia.

En esta primera edición, la competencia en Tilcara ofreció a más de 100 participantes 12 kilómetros de nuevos desafíos con distancias entre Parque Lineal, Riveras del río Grande, Canal de la Soledad, circuitos técnicos y paisajes naturales que pusieron a prueba a los corredores más exigentes.

Calvetti, acompañado por la intendente de Tilcara, Sonia Pérez, detalló que el programa "Desafío TTT" combinará esta temporada actividad física y turismo, generando un importante movimiento económico para cada una de las ciudades o localidades que lo reciban.

Este proyecto es impulsado por el gobernador Carlos Sadir, dando continuidad a las políticas públicas deportivas que se implementan desde hace dos años, brindando un espacio para la recreación y el deporte. La jefa comunal de Tilcara agradeció al gobernador por incluir a la ciudad quebradeña en el calendario deportivo y destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que posicionan a Tilcara como un destino turístico deportivo de primer nivel.

Por su parte Sonia Pérez, se mostró agradecida por haber sido elegida la pintoresca cuidad tilcareña como la primera en albergar el Desafío TTT "desde el primer momento que nos propusieron ser sede de esta jornada aceptamos, porque sabemos que contamos con paisajes maravillosos que muchos no conocen y por medio de esta actividad van descubriendo".

La intendente de Tilcara, remarcó que la actividad "fue diagramada de manera conjunta con los equipos del Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes de la provincia y del municipio, "salió como esperábamos, tuvimos una muy buena convocatoria de gente de distintos puntos de Jujuy".

El Desafío TTT continuará a lo largo del calendario con un abanico de actividades que estarán combinadas entre trekking, trail y triatlón, tres disciplinas que convocan a muchos participantes y aprovechan el escenario ideal que posee la provincia para su desarrollo.

Última fecha del Triatlón del NOA

Desde la Secretaría de Deportes de la provincia continúan con los preparativos de cara a lo que será la última fecha del Regional de triatlón del NOA que se realizará el próximo domingo en Dique La Ciénaga. La largada está programada para las 8.

Se espera una importante cantidad de deportistas de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy, ya que se premiará a los ganado‑ res de la fecha y los campeones de la primera edición del certamen que organizaron las pro‑ vincias de manera conjunta.