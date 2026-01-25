20°
Zoonosis
Monterrico
Talleres de verano
Barrio El Chingo
Intentó robar en una vivienda
Seccional 29º
Luján de Cuyo
Quilmes
Domingo Bautista Ducal
Laguna de Pozuelos
Tilcara

Taller para aprender a hacer humita con choclo tilcareño

El plato tradicional de la cocina argentina a base de maíz fresco.

Domingo, 25 de enero de 2026 00:00
COCINA | EN TILCARA, LAS HUMITAS MÁS RICAS.

La cocinera popular Lila Serapio hoy desde las 15 en la cocina del Hotel de Turismo Tilcara, impartirá su Taller de elaboración de humitas, ideal por la proximidad de la temporada de cosecha de maíz en la región.

En el marco del Enero Tilcareño, el municipio organizó las clases para que vecinas y turistas aprendan a elaborar una de las comidas típicas y más ricas de la cocina regional.

Para preparar una auténtica humita de choclo, es fundamental contar con ingredientes frescos y de calidad. La base principal de su receta es el maíz, por lo que se recomienda utilizar granos frescos.

Estos aportarán un sabor más intenso y una textura más cremosa; asimismo se recomienda utilizar ingredientes de buena calidad, para potenciar el sabor y la suavidad del plato.

Las humitas de Tilcara son muy ricas y elogiadas por los turistas, por el choclo que utilizan las cocineras que en este tiempo ya se están cosechando, aunque será en carnaval cuando haya mayor disponibilidad y mejor precio.

 

Temas de la nota

