Se desarrolló con éxito el primer trekking en Tilcara

A través de la Secretaría de Deportes, el Gobierno de la Provincia dio inicio al programa "Desafío TTT" con el primer trekking realizado en la ciudad de Tilcara.

La propuesta incluyó un recorrido de 12 kilómetros, que se desarrolló en un contexto de clima ideal, atravesando el Parque Lineal, las riveras del río Grande y el Canal de la Soledad, para luego regresar al punto de partida.

La jornada se llevó adelante de manera articulada con la Municipalidad de Tilcara y contó con un gran marco de participantes.

Verano ON

Alrededor de 200 niños y niñas disfrutaron de una jornada de pileta en el Balneario de El Carmen, en el marco del programa Verano ON, que promueve actividad física, la buena alimentación y los hábitos saludables.

La visita se realizó con la participación de la Colonia de Vacaciones del Parque Urbano Deportivo (a cargo de la Secretaría de Deportes), la colonia de Humahuaca, compartiendo una experiencia recreativa e inclusiva.

A esta propuesta, también se sumó la Escuela de Verano del Club Comercio del barrio Alto Comedero.

Agradecemos al intendente de El Carmen, Víctor González, por las gestiones realizadas que hicieron posible que los niños y niñas disfruten de esta hermosa jornada.

El Gobierno de la Provincia continúa trabajando de manera articulada con los municipios para fortalecer el deporte y garantizar el acceso a estas actividades para niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En el Ramal

El programa Verano ON continúa recorriendo localidades y sumando acciones que impulsan el deporte y la vida activa durante el verano. Profesores de la Secretaría de Deportes de la Provincia, con su titular a la cabeza, Luis Calvetti, dijeron presente en Libertador General San Martín, donde fueron recibidos por el intendente Oscar Jayat, junto a Sandra Ríos (Desarrollo Humano) y Elisa Lovera (directora de Deportes).

Se entregaron elementos deportivos y se acordó avanzar con capacitaciones en mesa de control de básquet, newcom y deporte adaptado.

De esta manera, desde el Estado se busca seguir fortaleciendo lazos con las comunas del interior.

Además, se coordinó la premiación de las olimpiadas que se vienen desarrollando para el mes de febrero.

IMPULSAR EN PALMA SOLA

El programa Impulsar llegó a la Quebrada

El programa Impulsar no para y sigue recorriendo cada rincón de nuestra provincia. En esta ocasión estuvimos en la localidad de Tumbaya, con la participación de equipos de Tilcara, Maimará, Purmamarca y Volcán, en una competencia de vóley femenino que reunió a la Quebrada Baja.

La jornada contó además con el acompañamiento del Ministerio de Salud, a través de un stand de promoción para la mujer, fortaleciendo el trabajo articulado entre áreas.

Acompañaron la actividad el comisionado Javier Medina y los directores de Deportes Santiago Cruz y Griselda Peñalva.

De esta manera, continuamos implementando políticas públicas deportivas con perspectiva de género, garantizando más oportunidades para las mujeres en toda la región.