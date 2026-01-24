VI Concurso de la Empanada Huancareña en Abra Pampa

En la segunda jornada de los 50 años del Festival del Huancar en Abra Pampa, hoy desde las 10 en la plaza central del pueblo se realizará el VI Concurso de la Empanada Huancareña. El certamen gastronómico reunirá a numerosas cocineras quienes pondrán de manifiesto sus conocimientos de la cocina regional.

Concursarán hoy Marta Tolaba, Antolina Calisaya, Elvira Alancay, Cristina Castillo, Clementina Vilte, Sofía Carrillo, Celeste Ramos, Silvia Mamaní, Hilaria Mamani, entre otras. Vale recordar que el ganador de la edición del año pasado fue Aníbal Flores.

Durante la evaluación de cada una de las elaboraciones, se desarrollará un espectáculo de música y danzas folclóricas donde participarán los ballets Achalay, Gloria Quipildor, La Tropa, Sayana Takiri, Nuestra Señora de la Puna, y de Adultos Mayores. La intérprete Añawita del Huancar y Los Waras (de la Escuela 245) brindarán sus repertorios.

Cerca del mediodía se conocerán los nombres de las ganadoras, siendo premiadas por los ediles del Bloque del PJ en el Concejo Deliberante, que organizó el nuevo certamen gastronómico puneño. El titular del deliberativo, Facundo Machaca, destacará a la nueva ganadora.