LIGA PROFESIONAL

River Plate inicia su camino visitando a Barracas Central

A partir de las 17, los dirigidos por Marcelo Gallardo, se enfrentan al "guapo". El duelo tendrá al colegiado Nicolás Ramírez como árbitro y a Héctor Paletta en el VAR.

Sabado, 24 de enero de 2026 00:00

River Plate visitará hoy a Barracas Central, en la que será una visita de riesgo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.

El partido, que está programado para las 17, se disputará en el estadio "Claudio Fabián Tapia" con Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta en el VAR, el mismo contará con la transmisión de Espn Premium.

River viene de redondear un muy flojo 2025, en el que la cosas no le salieron para nada bien principalmente en el segundo semestre, donde acumuló una seguidilla de partidos con resultados muy irregulares.

Esto le impidió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo clasificar a la Copa Libertadores, torneo que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015, mientras que, además, llegó a ser cuestionada la continuidad del técnico.

De cara a este inicio del Torneo Apertura, River fue uno de los equipos más activos en el mercado de pases, ya que incorporó a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo uruguayo Matías Viña.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

TV: Espn Premium.

Hora: 17.

 

