24 de Enero,  Jujuy, Argentina
Tilcara

María Galán enseña hoy a elaborar chicha en Tilcara

Dijo que el proceso es más corto y fácil que el de la harina de maíz. Cuando niña aprendió de su mamá a hacerla.

Sabado, 24 de enero de 2026 00:00
SABEDORA | MARÍA GALÁN TRANSMITE SUS CONOCIMIENTOS PARA MANTENER LA CULTURA Y TRADICIÓN TILCAREÑA.

A menos de un mes del desentierro del carnaval el 14 de febrero, en Tilcara la chichera y hacedora cultural María Galán hoy, desde las 9, en su casa en San Martín 711, dictará el taller de elaboración de chicha de maní. La clase la impartirá en un tiempo oportuno para que quienes asistan puedan elaborarla y convidarla en la celebración con el diablo carnestolendo.

Asistida por su hija Daniela y su esposo Martín, recibirá a las aprendices con quienes primero compartirá un mate con bollo para familiarizarse y entablar diálogo, inmediatamente después iniciarán el proceso de la elaboración de la bebida ancestral.

Tienen que asistir "todos los que quieran aprender a hacerla, no es complicado el proceso, también pueden venir quienes deseen conocer otras técnicas, porque no todos la realizan de la misma manera", señaló Galán.

La tarea comenzará repasando los ingredientes que se utilizarán: se pelará y molerá el maní para luego hacerlo hervir en agua "y después mezclarlo, que sería el último paso y antes de compartir un almuerzo entre todas las asistentes".

Una vez finalizado el compartir la capacitadora brindará sus últimas recomendaciones y se degustará cada una de las chichas elaboradas, para hacer una evaluación y emitir comentarios al respecto.

Sin embargo, aclaró que lo correcto "es dejarla reposar uno tres o cuatro días y recién consumirla, pero depende de cada uno cómo le gusta, unos la prefieren tierna y a otros algo madura". Para darle un gusto especial, ella le agrega canela y clavo de olor.

Aconsejó que para que la chicha sea rica "el maní debe estar bien cocido y molido, el agua debe también estar bien hervida porque influye en el gusto, cuando tiene mucho cloro el sabor es diferente".

Además afirmó que elaborar chicha de maní es mucho más corto el proceso y fácil que la de maíz, "también fácil de aprender", y aseguró que quienes concurran a su clase hoy, se irán a sus casas sabiendo a la perfección cómo hacerla.

Más datos sobre el taller, llamar al 3816456690.

 

