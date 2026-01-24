Cuenta regresiva para los corsos de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el intendente Julio Bravo, desarrolla la gira de promoción e invitación para uno de los mejores corsos del Norte. Ya estuvieron en Salta y este ayer se presentaron en Libertador General San Martín. El calendario para la edición 2026 ya fue confirmado y comienza el próximo 6 de febrero.

"Las expectativas están al por mayor", afirmaron desde la organización. La ciudad remaleña ya palpita la llagada de los corsos a cargo de la Comisión Ejecutiva de Corsos (Comecor). Próximamente visitarán otros puntos de la provincia.

La primera salida del contingente de promoción "fue al shopping Alto Noa de Salta con la presencia de integrantes de las comparsas mostrando un poquito de lo que se vive cada noche en San Pedro", explicó el director de Turismo de la comuna, Franco Melano. "Hicimos una presentación, un show para la gente en un punto estratégico nuevo que decidimos comenzar a tomar en cuenta para promocionar nuestros corsos", explicó el funcionario y agregó: "Estamos muy agradecidos con las autoridades del shopping por permitirnos llevar un poco de lo que es nuestra fiesta".

Desde Turismo se generó un stand de comparsas del rubro artística, para promocionar e invitar a la gente a cada una de las noches de corsos. Además, en Salta se entregaron folletos y se brindó asesoramiento a cada persona que mostró gran interés sobre todo lo relacionado a los corsos, como el hospedaje, la gastronomía y la cantidad artistas que participan en cada una de las ocho cuadras que cubren el circuito.

Ayer, la misma presentación se realizó en Libertador General San Martín. Como todos los años, los corsos sampedreños se muestran en las "Lunas de Ledesma". Mañana domingo, "la gira promocional continuará con un recorrido por el Norte comenzando por Humahuaca, Tilcara y Purmamarca", concluyó Melano.