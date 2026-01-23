Maxi Ciares lanza "Bien jujeña", un nuevo canto desde la raíz

El cantor jujeño Maxi Ciares presenta "Bien jujeña", una nueva canción que reafirma su identidad artística y su profundo vínculo con la tierra que lo vio nacer. El lanzamiento oficial del tema será hoy mientras que el videoclip se estrenará mañana dando inicio a una intensa gira de verano que se extenderá hasta el 5 de febrero.

Oriundo de los valles jujeños, Maxi Ciares es una de las voces que mejor expresa el pulso del folklore actual de la provincia. Su canto remite a las peñas de San Salvador de Jujuy, espacios donde se forjó su estilo, caracterizado por un diálogo constante entre la raíz tradicional y una mirada contemporánea, sensible y comprometida con su tiempo.

Criado entre guitarras y cantores en la casa de su abuela, desde muy joven estuvo rodeado de música y encuentros que marcaron su camino artístico. Esa experiencia temprana le permitió construir una interpretación propia, que recorre con naturalidad el cancionero argentino y latinoamericano. En 2012 inició su carrera solista, luego de integrar la banda del reconocido músico César Maraz, y ese mismo año fue distinguido con el Premio Jorge Cafrune al Proyecto Artístico del Año, un reconocimiento que impulsó su proyección dentro de la escena folklórica.

Tras la repercusión alcanzada por sus discos Bien Sentidito y Estoy Donde Debo Estar, trabajos que lo posicionaron con fuerza en el circuito del NOA, Maxi Ciares vuelve a elevar su propuesta artística con "Bien jujeña". La canción pertenece a los reconocidos compositores Fabián Kingard y José Antonio Alderete, y propone un retrato sonoro cargado de identidad, orgullo y pertenencia.

El estreno del videoclip oficial será en www.youtube.com/@maxiciarescantor, es dirigido por Agustina Pintor y buscará potenciar el mensaje de la obra desde lo visual, reforzando el vínculo entre música y cultura jujeña.

En el marco de este nuevo proyecto, el artista emprenderá una gira de verano que lo llevará por escenarios destacados de Cosquín y Santiago del Estero, entre el 24 de enero y el 5 de febrero, compartiendo su música con públicos de distintos puntos del país.

Con "Bien jujeña", Maxi Ciares reafirma su lugar como una de las voces representativas del folklore jujeño actual, apostando a una canción que nace desde la raíz y mira hacia el futuro sin perder esencia.