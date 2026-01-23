Hoy salutación a la santísima Virgen de la Candelaria

A las 15 de hoy la Virgen de la Candelaria, patrona de la Prelatura de Humahuaca descenderá de su camarín para recibir la salutación de la comunidad que el 2 de febrero celebrará su día. A la ceremonia en la Iglesia Catedral anualmente asiste gran cantidad de fieles en un marco es de emotividad y mucha fe.

"Es un momento muy lindo, si bien la Virgen siempre nos acompaña de distintas maneras, aquí ella permanece arriba en su camarín y al descender, la gente agradece que viene a visitar nuestras familias, corazones y vida. La quieren abrazar espiritualmente como cuando un familiar llega a la casa y nos alegramos", señaló el padre Manuel Amante.

Al mediodía las campanas anunciarán el rezo del Angelus y el salve cantada; a las 15 se rezará el Santo Rosario mientras desciende la patrona para recibir el saludo de la feligresía. A las 18.15 la patrona será llevada al Complejo juvenil, donde media hora después se celebrará la Santa misa y a las 20.30 comenzará la Novena de los niños.

Los promesantes que se ocuparán de bajar la imagen, fueron designados con un año de anticipación, al igual que las encargadas de cambiar la ropa de la Virgen, y todos ellos lo hacen con mucha devoción. Esta vez la patrona descenderá media hora antes para que la comunidad pueda saludarla y tomar gracias.

El cambio de vestuario se produce "porque entramos en un tiempo de fiesta, de gracia" y a partir de ahí "inicia la experiencia junto a la Madre en diferentes momentos a lo largo del rezo de la Novena hasta el 2 de febrero". Pero la festividad se extenderá un poco más, que será la Octava de la Virgen.

Si bien en su día en el Santoral se honra a la patrona, "a la Virgen siempre se la venera, el pueblo humahuaqueño se caracteriza por ser muy mariano, o sea que la Virgen siempre es honrada en todo momento y lugar. Yo prefiero hablar de tiempo de gracia (la Novena y la celebración central), donde la virgencita está más cerca de todos, nos escucha, reconcilia, renueva, anima y fortalece para seguir adelante", agregó el sacerdote.

Luego recomendó a la comunidad durante el novenario "aprovechar los signos, las misas, las novenas de los niños y jóvenes, las visitas, los rosarios, que se dan de una manera muy especial a lo largo del año y particularmente en este tiempo. Tenemos que preguntarnos detrás de esos signos, qué es lo que Dios nos pide a través de la Virgen".

Hace pocos meses que el sacerdote desempeña su misión pastoral en Humahuaca y será la primera vez que participará en la festividad, para ello dijo prepararse "de la mejor manera posible, más allá de ser cura".