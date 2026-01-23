Hay récord en consumo de huevos y crisis en las granjas

Mientras la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) destacó que en 2025 la Argentina alcanzó un liderazgo mundial en consumo de huevos, con 398 unidades per cápita al año, 35 más que en 2024, el panorama para el sector productivo no es algo alentador. Así lo explicó el productor jujeño Germán Perea, quien advirtió que el fuerte incremento de la producción, impulsado por el crecimiento del consumo, generó una sobreoferta que derivó en una caída de precios y en una rentabilidad prácticamente nula para las granjas.

Perea recordó que 2024 y parte de 2025 fueron años muy buenos para la actividad, con un aumento sostenido del consumo. "Estamos cerca de los 390 huevos por persona por año, es decir, más de un huevo por día", señaló. Ese crecimiento alentó a las empresas a invertir para ampliar su capacidad productiva, aunque aclaró que se trata de un proceso lento y costoso. "La oferta del huevo es difícil de modificar, porque hay que hacer galpones, traer equipos que generalmente son importados y eso lleva casi un año", explicó.

El productor atribuyó el mayor consumo a un cambio cultural vinculado a la alimentación saludable. "El huevo es un alimento que contiene todas las vitaminas, excepto la C, además de proteínas y grasas sanas. Es muy bueno y muy barato", destacó. Sin embargo, ese mismo fenómeno llevó a que hacia mediados de 2025, comenzara a notarse un aumento significativo de la oferta. Explicó que la producción creció cerca de un 10%, superando a la demanda, que si bien se mantiene alta, ya no alcanza para absorber todo lo que sale al mercado.

"Hoy estamos trabajando con rentabilidad cero e incluso con algo de pérdida, porque los costos aumentaron mucho", afirmó. Entre los principales factores mencionó el encarecimiento de los insumos, especialmente el maíz y la soja, cuyos precios están ligados al dólar. A la par el precio del huevo empezó a bajar desde julio del año pasado justamente por la mayor oferta disponible.

Perea consideró que la situación debería acomodarse, aunque advirtió que no será sencillo. "La empresa que no haga perfectamente las cosas no va a poder seguir", aseguró, y recordó que la actividad tiene costos casi totalmente fijos. "No hay alternativas de alimentación para las gallinas, no se les puede dar menos comida, y una suba o baja del precio impacta muchísimo en la rentabilidad", sostuvo. Detalló que en promedio, una granja necesita alrededor de 15 empleados, pero el mayor peso está en el costo del alimento.

En ese contexto, aseguró que a nivel nacional se habla de una "crisis de la avicultura". Consultado si se puede analizar alternativas como reducir la cantidad de gallinas o avanzar en la exportación para descomprimir el mercado interno, Perea reconoció que exportar es complejo porque "Argentina está cara". También mencionó que en algún momento ingresó huevo desde Bolivia, pero esa situación se revirtió porque hoy ya no resulta conveniente debido a la baja de precios en el mercado local.

Actualmente en el mercado, el maple de huevo para el consumidor minorista se encuentra entre 4500 a 6000 pesos.

Dato: Desde mayo de 2025, el valor que cobró el productor por maple en granja cayó 60% y los costos productivos subieron 40%.

"La situación es bastante compleja y preocupante. Con el inicio de las clases, que históricamente hacía repuntar un poco el precio, estamos esperando y viendo qué acciones tomar", expresó. Explicó que una granja puede sostenerse unos seis meses con rentabilidad nula, pero luego debe reponer los lotes de gallinas, lo que implica nuevos costos y vuelve más difícil la continuidad. "Venimos así desde noviembre y vamos a ver cuánto dura, depende de la espalda de cada granja y de cómo maneje sus costos, porque el margen es muy fino", afirmó.

Perea sostuvo que esta situación se repite en todo el país y la comparó con lo ocurrido entre 2020 y 2022. Durante la pandemia, el consumo de huevo creció fuertemente porque la gente cocinaba más en casa, lo que llevó a un aumento de la producción. "Cuando esa producción salió al mercado, sobrepasó la demanda.

El 2021 fue muy duro y recién en 2022, con una ola de calor que provocó la muerte de millones de gallinas, bajó la oferta", recordó. A diferencia de aquel momento, estimó que hoy las granjas cuentan con más tecnología, lo que hace menos probable una reducción abrupta de la producción por factores climáticos, por lo que estimó que el actual escenario podría extenderse por uno o dos años más.

En cuanto a la posibilidad de industrializar el excedente, procesando el huevo como líquido o en polvo, explicó que se trata de inversiones muy grandes, inviables para Jujuy, donde predominan granjas pequeñas.

En la provincia hay seis granjas que abastecen alrededor del 40% del consumo local, mientras que el resto llega desde Salta como excedente, generalmente a bajo precio. "Es un rubro que requiere inversiones muy grandes y amortizaciones largas, por eso no es fácil escalar para cubrir el 100% del consumo provincial", concluyó.

Por otro lado, se refirió al brote de gripe aviar y aseguró que su impacto fue mínimo. "No se murió ni el 1% de las gallinas del país", dijo, aunque aclaró que la enfermedad sigue latente y que el sector reforzó los controles y las medidas de bioseguridad para evitar nuevos episodios.

Incremento del 8,82% interanual

Argentina consolidó en 2025 su liderazgo mundial en consumo de huevos, con 398 uni‑dades per cápita al año, unas 35 más que en 2024, según el Informe Productivo 2025 de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia).

El consumo equivale a más de un huevo por persona por día, posicionando al país en el primer lugar a nivel global.

El informe de Capia detalló que en 2025 se produjeron 18.970 millones de huevos, un incremento del 8,82% interanual. Esto implica unas 1.537 millones de unidades adicionales respecto de 2024 y un ritmo de producción que equivale a unos 533 huevos por segundo.

El salto se explica, en buena medida por la ampliación del parque productivo, el stock de gallinas ponedoras pasó de 57,7 millones en 2024 a 62,7 millones en 2025, un aumento del 8,68%.

El aumento productivo se explicó por la expansión del stock de gallinas ponedoras, que pasó de 57,7 millones a 62,7 millones (+8,68%).

El ritmo de producción fue de unos 533 huevos por segundo durante 2025.Capia destacó al huevo como una proteína completa, saludable, versátil y accesible,con impacto positivo en la economía familiar y el ambiente.

El precio del maple de huevos en granja cayó más del 60% entre mayo y fines de 2025, de alrededor de 5.600 pesos a menos de 3.500, pese a que los costos productivos su‑bieron más del 40%, lo que sostuvo el consumo interno.